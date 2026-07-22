Ítalir gera allt sem þeir geta fyrir Guardiola

Ítalska knattspyrnusambandið er í leit að nýjum landsliðsþjálfara og virðist vera tilbúið að gera allt til að klófesta Pep Guardiola, sem hætti nýlega störfum hjá Manchester City.
Mikil umræða hefur átt sér stað um framtíð ítalska fótboltans eftir að landsliðinu mistókst að komast inn á HM í þriðja skiptið í röð og Gennaro Gattuso hætti.
Þörf er talin á algjörri yfirhalningu og Guardiola er sagður rétti maðurinn til að leiða verkefnið.
Erfitt hefur þó reynst að sannfæra Spánverjann, sem er sigursælasti þjálfari allra tíma, um að taka við starfinu. Guardiola hætti hjá Manchester City eftir áratug við stjórnvölinn og hefur ekki tekið ákvörðun um næstu skref.
Um helgina flaug þriggja manna föruneyti frá ítalska knattspyrnusambandinu til Barcelona í samningaviðræður við Guardiola. Þeir Paolo Maldini, Giovanni Malagó og Leonardo lögðu öll spilin á borðið samkvæmt La Gazzetta dello Sport.
Aðalástæða þess að Guardiola er tregur að taka við starfinu er talin sú að hann vilji verja meiri tíma með fjölskyldunni. Ítalska knattspyrnusambandið er sagt tilbúið að hjálpa honum við það, með því að auka enn frekar við teymi aðstoðarmanna og leikgreinenda sem gætu hjálpað Guardiola að sinna starfinu. Þá skapast reyndar það vandamál að Guardiola er gjörsamlega óður í fótbolta og gæti átt erfitt með að útdeila verkefnum eða treysta öðrum til að sinna sínu starfi, samkvæmt La Gazzetta dello Sport.
Ekki nóg með það að Guardiola hafi verið boðið hrúgu af aðstoðarmönnum heldur var honum boðið að velja nýja þjálfara fyrir U21-landsliðið, einhvern sem vinnur eftir sömu hugmyndafræði og gæti mögulega tekið við A-landsliðinu af Guardiola í framtíðinni.
Auk þess er ítalska knattspyrnusambandið tilbúið að gera „sérstakar ráðstafanir“ til að mæta launakröfum Guardiola, að sögn forseta sambandsins Giovanni Malagó.