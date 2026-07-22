Sjáðu tvennu Hansen og markið sem var tekið af Ágúst Orri Arnarson skrifar 22. júlí 2026 12:00 Nikolaj Hansen hefur verið sjóðheitur í síðustu Evrópuleikjum Víkings. vísir / DIEGO Nikolaj Hansen var hetja Víkings í 2-1 sigri gegn ísraelska liðinu Hapoel Be‘er Sheva í undankeppni Meistaradeildarinnar í gærkvöld. Mörkin úr leiknum, þau löglegu og hið ólöglega, má sjá í spilaranum hér fyrir neðan. Klippa: Víkingur - Beer Sheva 2-1 Staðan var markalaus í hálfleik en strax á 48. mínútu náði Víkingur forystunni. Helgi Guðjónsson tók innkast og grýtti boltanum inn á vítateig, Oliver Ekroth skallaði boltann áfram á Nikolaj sem þefaði færið uppi og skoraði í enn einum Evrópuleiknum. Þremur mínútum síðar jöfnuðu meistararnir frá Ísrael. Aron Snær Friðriksson, sem var kominn aftur í mark Víkings, sendi boltann á Daníel Hafsteinsson. Hann var umsvifalaust settur undir pressu, tapaði boltanum og Kings Kangwa skoraði. Niv Yehoshuha kom boltanum síðan í netið fyrir gestina en markið var dæmt af vegna rangstöðu. Á 85. mínútu skoraði Nikolaj Hansen sigurmark Víkings, eftir fasta sendingu fyrir markið frá Óskari Borgþórssyni. Víkingur er með 2-1 forystu fyrir seinni leik liðanna, sem fer fram í Ungverjalandi næsta miðvikudag. Mörkin má sjá í spilaranum að ofan. Víkingur Reykjavík Tengdar fréttir Uppgjörið: Víkingur - Beer Sheva 2-1 | Nikolaj gerði aftur útslagið Íslandsmeistarar Víkings sigruðu Ísraelsmeistara Beer Sheva, 2-1, í fyrri leik liðanna í 2. umferð forkeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Nikolaj Hansen skoraði bæði mörk Víkinga sem fara með eins marks forskot í seinni leikinn sem fer fram í Ungverjalandi á miðvikudaginn í næstu viku. 21. júlí 2026 21:30 „Bið strákana um að vera djarfir með boltann og sækja“ Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, hrósaði sínum mönnum eftir sigurinn á Beer Sheva, 2-1, í 2. umferð forkeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Hann sagði Víkinga hafa sýnt mikinn styrk í leiknum þrátt fyrir mótbyr. 21. júlí 2026 22:11 Skoraði tvennu þrátt fyrir fjólubláan fót: „Hefðum kannski átt að refsa þeim meira“ Nikolaj Hansen var glaður þegar hann haltraði í viðtal eftir leik Víkings og Beer Sheva í 2. umferð forkeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Hann skoraði bæði mörk Íslandsmeistaranna í 2-1 sigri þeirra. 21. júlí 2026 21:50 „Fólk meiðist og aðrir þurfa að taka við“ Víkingur mætir Györi frá Ungverjalandi í undankeppni Meistaradeildar Evrópu í kvöld. Í fyrri viðureigninni vann Víkingur eftir að Nikolaj Hansen skoraði í uppbótartíma og endaði leikurinn 1-0. 14. júlí 2026 15:03 Mest lesið Vinicius hefur gjörbreyst eftir lýtaaðgerð Fótbolti Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Íslenski boltinn Vill afsögn Infantino: „Veit ekki hvort þögnin eða meðsektin er verri“ Fótbolti Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Fótbolti Stoðsendingakóngur HM sakaður um ógreitt meðlag Fótbolti Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Enski boltinn „Ekki bara handbolti, heldur lífið líka“ Handbolti Liðalaus Stones eftirsóttur Fótbolti Orðin hans Gavi gerðu Paredes alveg snaróðan eftir úrslitaleikinn Fótbolti Skoraði tvennu þrátt fyrir fjólubláan fót: „Hefðum kannski átt að refsa þeim meira“ Fótbolti Fleiri fréttir Sjáðu tvennu Hansen og markið sem var tekið af Vinnandi Víkingar og veikar Valskonur Sir Alex um Keegan: Ég bar gríðarlega virðingu fyrir honum Stoðsendingakóngur HM sakaður um ógreitt meðlag Vill afsögn Infantino: „Veit ekki hvort þögnin eða meðsektin er verri“ Fjórði ríkasti maður heims orðaður við kaup á hluta í Liverpool Fór á kostum í vítakeppninni og ekki síður í fögnuðinum Vinicius hefur gjörbreyst eftir lýtaaðgerð Rogers og Palmer sameinaðir hjá Chelsea Anderson sendir Nottingham Forest kveðju Liðalaus Stones eftirsóttur Óskar Smári Haraldsson: „Margt í okkar leik sem var ekki í lagi“ „Bið strákana um að vera djarfir með boltann og sækja“ Skoraði tvennu þrátt fyrir fjólubláan fót: „Hefðum kannski átt að refsa þeim meira“ „Tek fyrri hálfleikinn á mig“ Guðni Eiríksson: „Við erum að njóta“ „Búinn að bíða eftir svona leik“ Uppgjörið: Víkingur - Beer Sheva 2-1 | Nikolaj gerði aftur útslagið Uppgjörið: Valur – Breiðablik 1-7 | Hrafnhildur Ása og Agla María tættu vörn Vals í sig Hearts sá ekki til sólar í Austurríki Aston Villa reynir að fá Garnacho Dönsku meistararnir steinlágu fyrir þeim pólsku Uppgjörið: Fylkir – Afturelding 3-4 (1-1) | Afturelding í úrslit bikarkeppninnar í fyrsta sinn Uppgjörið: FH – Stjarnan 7-3 | FH heldur toppsætinu Leggur flautuna á hilluna eftir tuttugu ára dómaraferil Stoltur af argentíska liðinu Flækingur fótboltans enn á flakki á milli félaga Gleði Spánverja mældist á jarðskjálftamælum Gagnrýnir harðlega „tilefnislausar samsæriskenningar“ Yamal sagði frá því hvað hann sagði við Messi Sjá meira