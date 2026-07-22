Fótbolti

Sjáðu tvennu Han­sen og markið sem var tekið af

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Nikolaj Hansen hefur verið sjóðheitur í síðustu Evrópuleikjum Víkings.
Nikolaj Hansen hefur verið sjóðheitur í síðustu Evrópuleikjum Víkings. vísir / DIEGO

Nikolaj Hansen var hetja Víkings í 2-1 sigri gegn ísraelska liðinu Hapoel Be‘er Sheva í undankeppni Meistaradeildarinnar í gærkvöld. Mörkin úr leiknum, þau löglegu og hið ólöglega, má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.

Klippa: Víkingur - Beer Sheva 2-1

Staðan var markalaus í hálfleik en strax á 48. mínútu náði Víkingur forystunni. Helgi Guðjónsson tók innkast og grýtti boltanum inn á vítateig, Oliver Ekroth skallaði boltann áfram á Nikolaj sem þefaði færið uppi og skoraði í enn einum Evrópuleiknum.

Þremur mínútum síðar jöfnuðu meistararnir frá Ísrael. Aron Snær Friðriksson, sem var kominn aftur í mark Víkings, sendi boltann á Daníel Hafsteinsson. Hann var umsvifalaust settur undir pressu, tapaði boltanum og Kings Kangwa skoraði.

Niv Yehoshuha kom boltanum síðan í netið fyrir gestina en markið var dæmt af vegna rangstöðu.

Á 85. mínútu skoraði Nikolaj Hansen sigurmark Víkings, eftir fasta sendingu fyrir markið frá Óskari Borgþórssyni.

Víkingur er með 2-1 forystu fyrir seinni leik liðanna, sem fer fram í Ungverjalandi næsta miðvikudag. 

Mörkin má sjá í spilaranum að ofan. 

Víkingur Reykjavík

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