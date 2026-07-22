Javier Tebas, forseti spænsku deildarinnar, hefur varað við því að stækkun heimsmeistaramótsins í 64 lið myndi þýða áframhaldandi eyðileggingu fótboltaiðnaðarins undir stjórn Gianni Infantino, forseta FIFA, sem hann hvatti til að segja af sér.
Hinn 63 ára gamli Tebas hefur reglulega gagnrýnt Infantino en Spánn verður gestgjafi næstu úrslitakeppni eftir fjögur ár, ásamt Portúgal og Marokkó, og hafa komið fram tillögur um að mótið verði stækkað úr 48 liðum í 64.
„Það er engin skynsemi í því að fjölga landsliðum. Fótboltaiðnaðurinn er ekki bara heimsmeistaramótið, sem er mikilvægasti viðburðurinn,“ sagði Tebas í viðtali við ítalska dagblaðið La Gazzetta dello Sport.
„En það getur ekki allt snúist um heimsmeistaramótið. Það eru innlendar keppnir sem halda þessari íþrótt uppi. Þeir eru að eyðileggja fótboltann, fótboltaiðnaðinn sem skapar tugþúsundir starfa, fyrir viðburð sem stendur í 40 daga og sem aðeins minnihluti leikmanna tekur þátt í,“ sagði Tebas.
La Liga president Javier Tebas has accused Fifa of “destroying the football industry” and called for its president Gianni Infantino to quit.“There is no opposition candidate, no one wants to present themselves to lose. This is the system, and it is a system that is sick at the… pic.twitter.com/G6GrNBBH21— Telegraph Football (@TeleFootball) July 21, 2026
La Liga president Javier Tebas has accused Fifa of “destroying the football industry” and called for its president Gianni Infantino to quit.“There is no opposition candidate, no one wants to present themselves to lose. This is the system, and it is a system that is sick at the… pic.twitter.com/G6GrNBBH21
„Við þurfum færri landslið og meiri vernd fyrir innlendan fótbolta á öllum stigum. Þeir gera sér ekki grein fyrir því; þeir taka ákvarðanir á ábyrgðarlausan hátt,“ sagði Tebas.
Heimsmeistaramótið í Norður-Ameríku í sumar var það fyrsta með 48 liðum, en áður höfðu 32 landslið tekið þátt í mótinu frá því það var stækkað úr 24 fyrir keppnina 1998.
FIFA og Infantino hafa einnig sætt gagnrýni síðustu sex vikur vegna ýmissa mála sem tengjast mótinu sem haldið var í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó.
Kvartanir hafa borist vegna þvingaðra drykkjarpása, vegabréfsáritunarvandamála fyrir fólk sem kom til Bandaríkjanna vegna mótsins og uppnámsins í kringum Folarin Balogun-málið, þegar Donald Trump forseti Bandaríkjanna og bandarísk stjórnvöld unnu að því að hjálpa bandaríska knattspyrnusambandinu að fá leikbanni framherjans hnekkt.
La Liga president Javier Tebas has criticised Fifa over a number of World Cup decisions and called for president Gianni Infantino to step down 🗣️❌ pic.twitter.com/UAwlnul9xr— BBC Sport (@BBCSport) July 21, 2026
La Liga president Javier Tebas has criticised Fifa over a number of World Cup decisions and called for president Gianni Infantino to step down 🗣️❌ pic.twitter.com/UAwlnul9xr
Þrátt fyrir allt þetta er búist við að hinn 56 ára gamli Infantino verði endurkjörinn til fjórða kjörtímabils á þingi FIFA í mars, þótt Tebas telji að hann ætti að víkja.
„Að mínu mati þá ætti hann að segja af sér. Ég held að hans tími sé liðinn,“ bætti Tebas við. „En hann hefur stuðning kerfisins, sambandanna, það er ekki miklu meira við það að bæta, er það?“ sagði Tebas.
„Það er enginn mótframbjóðandi, enginn vill bjóða sig fram til að tapa. Þetta er kerfið og það er kerfi sem er sjúkt í grunninn. Þessa daga hér í Ameríku hef ég heyrt marga tala gegn Infantino, sem eru ekki sammála því sem hann gerir. Þeir segja það, en gera svo ekkert,“ sagði Tebas.
„Ég veit ekki hvort þögnin eða meðsektin er verri, því þeir sem þegja eru fullkomlega meðvitaðir um skaðann sem fótboltinn verður fyrir,“ sagði Tebas.