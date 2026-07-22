Víkingar hafa nú unnið sex Evrópuleiki í röð í Hamingjunni í Víkinni og eini og sami maðurinn hlýtur að vera sá hamingjusamasti af öllum.
Nikolaj Hansen skoraði bæði mörk Víkinga í 2-1 sigri á ísraelska félaginu Hapoel Beer Sheva í annarri umferð undankeppni Meistaradeildarinnar í gær.
Hansen var að skora í sjötta Evrópuleik sínum í röð í Víkinni og hefur því verið á skotskónum í allri sigurgöngunni í Hamingjunni.
Það er ekki nóg með að hann hafi skorað í öllum þessum sex leikjum heldur hafa mörkin hans í þeim verið ellefu talsins eða næstum því tvö í leik.
Hansen hefur því skorað 11 af 23 mörkum Víkinga í sigurgöngunni í Víkinni eða 48 prósent markanna. Daninn hefur skorað þrjú síðustu mörkin og alls sex af síðustu níu Evrópumörkum Víkinga í Víkinni.
Víkingar hafa unnið alla Evrópuleiki sína í Víkinni síðan að liðið gerði 1-1 jafntefli við eistneska félagið Flora Tallinn í ágúst 2024. Hansen náði ekki að skora í þeim leik en markið í þeim leik skoraði Valdimar Þór Ingimundarson.
Evrópu-Hansen heldur jafnframt áfram að bæta við met sitt en hann er sá sem hefur skorað flest mörk í Evrópuleikjum fyrir íslensk lið en þau er nú orðin sautján með mörkunum í gær.
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