Fótbolti

Han­sen sá hamingju­samasti í Víkinni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Nikolaj Hansen hefur skorað sautján Evrópumörk fyrir Víkinga.
Nikolaj Hansen hefur skorað sautján Evrópumörk fyrir Víkinga. Vísir/Diego

Víkingar hafa nú unnið sex Evrópuleiki í röð í Hamingjunni í Víkinni og eini og sami maðurinn hlýtur að vera sá hamingjusamasti af öllum.

Nikolaj Hansen skoraði bæði mörk Víkinga í 2-1 sigri á ísraelska félaginu Hapoel Beer Sheva í annarri umferð undankeppni Meistaradeildarinnar í gær.

Hansen var að skora í sjötta Evrópuleik sínum í röð í Víkinni og hefur því verið á skotskónum í allri sigurgöngunni í Hamingjunni.

Það er ekki nóg með að hann hafi skorað í öllum þessum sex leikjum heldur hafa mörkin hans í þeim verið ellefu talsins eða næstum því tvö í leik.

Hansen hefur því skorað 11 af 23 mörkum Víkinga í sigurgöngunni í Víkinni eða 48 prósent markanna. Daninn hefur skorað þrjú síðustu mörkin og alls sex af síðustu níu Evrópumörkum Víkinga í Víkinni.

Víkingar hafa unnið alla Evrópuleiki sína í Víkinni síðan að liðið gerði 1-1 jafntefli við eistneska félagið Flora Tallinn í ágúst 2024. Hansen náði ekki að skora í þeim leik en markið í þeim leik skoraði Valdimar Þór Ingimundarson.

Evrópu-Hansen heldur jafnframt áfram að bæta við met sitt en hann er sá sem hefur skorað flest mörk í Evrópuleikjum fyrir íslensk lið en þau er nú orðin sautján með mörkunum í gær.

  • Síðust Evrópuleikir Víkinga í Víknni
  • 21. júlí 2026: 2-1 sigur á Hapoel Beer Sheva frá Ísrael
  • Nikolaj Hansen með 2 mörk
  • 7. julí 2026: 1-0 sigur á Györi ETO frá Ungverjalandi
  • Nikolaj Hansen með 1 mark
  • 7. ágúst 2025: 3-0 sigur á Bröndby frá Danmörku
  • Nikolaj Hansen með 1 mark
  • Oliver Ekroth með 1 mark
  • Viktor Örlygur Andrason með 1 mark
  • 31. júlí 2025: 4-2 sigur á Vllaznia frá Albaníu
  • Nikolaj Hansen með 2 mörk
  • Daníel Hafsteinsson með 1 mark
  • Róbert Þorkelsson með 1 mark
  • 17. júlí 2025: 8-0 sigur á Malisheva frá Kosovo
  • Nikolaj Hansen með 3 mörk
  • Oliver Ekroth með 1 mark
  • Daníel Hafsteinsson með 1 mark
  • Valdimar Þór Ingimundarson með 1 mark
  • Sveinn Gísli Þorkelsson með 1 mark
  • Atli Jónasson með 1 mark
  • 22. ágúst 2024: 5-0 sigur á UE Santa Coloma frá Andorra
  • Nikolaj Hansen með 2 mörk
  • Valdimar Þór Ingimundarson með 2 mörk
  • Gunnar Vatnhamar með 1 mark
Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Víkingur Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið