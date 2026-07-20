„Fengum klárlega færi til þess að ná í sigur“ Hjörvar Ólafsson skrifar 20. júlí 2026 22:52 Jóhannes Karl Guðjónsson sá glasið hálffullt að leik loknum. Vísir / Anton Brink FH er taplaust í síðustu sex deildarleikjum sínum en liðið gerði markalaust jafntefli við FH í leik liðanna í Bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Jóhannes Karl segir FH-liðið vera orðið betra í að stýra leikjum og liðið hafi klárlega fengið góð færi til þess að sigla sigri í höfn í þessum leik. „Þetta er gott stig að mínu mati. Við höldum markinu hreinu sem er jákvætt og fengum svo nokkur ansi góð færi til þess að tryggja okkur sigurinn. Við gerðum vel að ná að herja á Blikana á lokakafla leiksins og bjuggum til góðar stöður og fengum góð fær til þess að ná að skora sigurmark,“ sagði Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, að leik loknum. „Frammistaðan í heild sinni bara virkilega góð og við sköpum færi í báðum hálfleikjum til þess að skora markið sem hefði þurft til þess að næla í sigurinn. Mér fannst við ná að stýra leiknum vel og það er margt jákvætt sem við getum tekið út úr þessum leik,“ sagði Jóhannes Karl enn fremur. „Við skutum tvisvar sinnum í stöngina og Kristján Flóki færi tvö frábær skallafæri undir lok leiksins. Flóki gerir í raun allt rétt þar og er bara óheppinn að skora. Boltinn vildi bara ekki inn og jafntefli niðurstaðan,“ sagði hann. „Við erum á góðu skriði og erum að verða betri í að stýra leikjum með því að halda í boltann. Við erum að taka betri og betri ákvarðanir með boltann og gæðin í uppspilinu að verða betri. Varnarleikurinn var svo góður bæði í pressu og að verja markið okkar þegar þess þurfti. Við tökum þetta stig og höldum áfram að safna þeim,“ sagði Jóhannes. Íslenski boltinn Besta deild karla FH Mest lesið Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti Kevin Keegan látinn Enski boltinn Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul Sport Tove nýtti tímann sinn á Íslandi til hins ítrasta Sport Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Fótbolti Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Íslenski boltinn Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Fótbolti Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Íslenski boltinn Íslenska víkingaklappið lifir: FH-strákarnir unnu Gothia Cup Sport Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Fótbolti Fleiri fréttir Jóhann Kristinn Gunnarsson: ,, Við þurfum að gera eitthvað róttækt í málunum” Gylfi Tryggvason : ,,Ótrúlega stoltur af stelpunum” „Fengum klárlega færi til þess að ná í sigur“ „Slæmur dagur dómaranna ekki afsökun fyrir okkur“ „Frábært að skora fimm mörk hérna heima” „Við erum að skila ágætum frammistöðum en þær gefa okkur ekki neitt“ Steig á liggjandi mótherja en ekkert dæmt Markasúpa í Kórnum Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Argentína nú þegar undir rannsókn Horfðu á alla leiki HM í glerkassa „Sársaukinn er gríðarlegur“ Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Þróttur 4-2 | Ótrúleg endurkoma og nýliðaþrenna Guardiola í viðræðum við ítalska landsliðið Hefur þjálfað hetjuna sína í fjórum landsliðum Drifu sig strax í að rífa upp grasið af HM-vellinum Vinsælasta kvikmyndin í Kína er um kvennafótbolta og kungfú Haaland fékk þrjátíu milljónir nýrra fylgjenda Kevin Keegan látinn Óþolandi Argentínumenn áttu ekkert skilið Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Sveindís vildi ekki eigna sér eitt prósent af markinu sínu Notuðu gervigreind til að endurskapa mark Pele sem náðist aldrei á filmu Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Rauða Stjarnan eða Norður-írskir meistarar bíða Víkinga ef þeir vinna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum Spænsk landslið hafa unnið sextán titla á síðustu fimm árum Sjá meira