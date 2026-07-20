Fótbolti

„Fengum klár­lega færi til þess að ná í sigur“

Hjörvar Ólafsson skrifar
Jóhannes Karl Guðjónsson sá glasið hálffullt að leik loknum. 
Jóhannes Karl Guðjónsson sá glasið hálffullt að leik loknum.  Vísir / Anton Brink

FH er taplaust í síðustu sex deildarleikjum sínum en liðið gerði markalaust jafntefli við FH í leik liðanna í Bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Jóhannes Karl segir FH-liðið vera orðið betra í að stýra leikjum og liðið hafi klárlega fengið góð færi til þess að sigla sigri í höfn í þessum leik. 

„Þetta er gott stig að mínu mati. Við höldum markinu hreinu sem er jákvætt og fengum svo nokkur ansi góð færi til þess að tryggja okkur sigurinn. Við gerðum vel að ná að herja á Blikana á lokakafla leiksins og bjuggum til góðar stöður og fengum góð fær til þess að ná að skora sigurmark,“ sagði Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, að leik loknum.

„Frammistaðan í heild sinni bara virkilega góð og við sköpum færi í báðum hálfleikjum til þess að skora markið sem hefði þurft til þess að næla í sigurinn. Mér fannst við ná að stýra leiknum vel og það er margt jákvætt sem við getum tekið út úr þessum leik,“ sagði Jóhannes Karl enn fremur.

„Við skutum tvisvar sinnum í stöngina og Kristján Flóki færi tvö frábær skallafæri undir lok leiksins. Flóki gerir í raun allt rétt þar og er bara óheppinn að skora. Boltinn vildi bara ekki inn og jafntefli niðurstaðan,“ sagði hann.

„Við erum á góðu skriði og erum að verða betri í að stýra leikjum með því að halda í boltann. Við erum að taka betri og betri ákvarðanir með boltann og gæðin í uppspilinu að verða betri. Varnarleikurinn var svo góður bæði í pressu og að verja markið okkar þegar þess þurfti. Við tökum þetta stig og höldum áfram að safna þeim,“ sagði Jóhannes.

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