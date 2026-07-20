„Við erum að skila ágætum frammistöðum en þær gefa okkur ekki neitt“ Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar 20. júlí 2026 22:20 Lárus Orri var ekki sáttur eftir stórt tap á útivelli. ÍA Lárus Orri Sigurðsson var svekktur eftir 5-2 tap ÍA gegn Keflavík í Bestu deild karla. Hann taldi leikinn hafa verið í ágætu jafnvægi framan af en sagði tvö mörk á tveggja mínútna kafla undir lok fyrri hálfleiks hafa slegið Skagamenn út af laginu. „Fram að þessum tveimur mörkum sem við fengum á okkur í fyrri hálfleik fannst mér leikurinn vera í ágætis jafnvægi. Ég var nokkuð ánægður með liðið þá. Ég sá alveg á liðinu þegar við fengum þessi tvö mörk á okkur að það kom högg á okkur.“ Keflavík skoraði fimm mörk í leiknum, þar af fjögur með skotum fyrir utan vítateig. „Við fengum á okkur fimm mörk í þessum leik. Vítið er náttúrulega víti, boltinn fer í hönd á okkar leikmanni. En hin fjögur voru öll skot fyrir utan teig.“ Hann sagði þó að ekki væri hægt að dæma alla varnarframmistöðuna út frá fyrstu sýn og vildi skoða mörkin betur. „Ég er ekki búinn að skoða öll mörkin enn þá. En í marki númer tvö eru allt of margir að hrúgast að boltanum og gefa honum frítt skot.“ Þetta var fimmta tap ÍA í röð og viðurkenndi Lárus Orri að mörkin tvö undir lok fyrri hálfleiks hefðu haft mikil áhrif á leikmennina. „Það sem er kannski verst í þessu er að maður sá alveg að það kom högg á liðið eftir þessi tvö mörk. Það er kannski skiljanlegt að einhverju leyti, en þetta er staðan sem ég var búinn að lenda ítrekað í. Við erum að skila ágætum frammistöðum en þær gefa okkur ekki neitt.“ Besta deild karla Íslenski boltinn ÍA Mest lesið Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti Kevin Keegan látinn Enski boltinn Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul Sport Tove nýtti tímann sinn á Íslandi til hins ítrasta Sport Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Fótbolti Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Íslenski boltinn Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Fótbolti Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Íslenski boltinn Íslenska víkingaklappið lifir: FH-strákarnir unnu Gothia Cup Sport Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Fótbolti Fleiri fréttir Jóhann Kristinn Gunnarsson: ,, Við þurfum að gera eitthvað róttækt í málunum” Gylfi Tryggvason : ,,Ótrúlega stoltur af stelpunum” „Fengum klárlega færi til þess að ná í sigur“ „Slæmur dagur dómaranna ekki afsökun fyrir okkur“ „Frábært að skora fimm mörk hérna heima” „Við erum að skila ágætum frammistöðum en þær gefa okkur ekki neitt“ Steig á liggjandi mótherja en ekkert dæmt Markasúpa í Kórnum Uppgjörið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa og umdeilanleg atvik Argentína nú þegar undir rannsókn Horfðu á alla leiki HM í glerkassa „Sársaukinn er gríðarlegur“ Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Þróttur 4-2 | Ótrúleg endurkoma og nýliðaþrenna Guardiola í viðræðum við ítalska landsliðið Hefur þjálfað hetjuna sína í fjórum landsliðum Drifu sig strax í að rífa upp grasið af HM-vellinum Vinsælasta kvikmyndin í Kína er um kvennafótbolta og kungfú Haaland fékk þrjátíu milljónir nýrra fylgjenda Kevin Keegan látinn Óþolandi Argentínumenn áttu ekkert skilið Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Sveindís vildi ekki eigna sér eitt prósent af markinu sínu Notuðu gervigreind til að endurskapa mark Pele sem náðist aldrei á filmu Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Rauða Stjarnan eða Norður-írskir meistarar bíða Víkinga ef þeir vinna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum Spænsk landslið hafa unnið sextán titla á síðustu fimm árum Sjá meira