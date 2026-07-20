Fótbolti

„Við erum að skila á­gætum frammistöðum en þær gefa okkur ekki neitt“

Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar
Lárus Orri var ekki sáttur eftir stórt tap á útivelli.
Lárus Orri var ekki sáttur eftir stórt tap á útivelli. ÍA

Lárus Orri Sigurðsson var svekktur eftir 5-2 tap ÍA gegn Keflavík í Bestu deild karla. Hann taldi leikinn hafa verið í ágætu jafnvægi framan af en sagði tvö mörk á tveggja mínútna kafla undir lok fyrri hálfleiks hafa slegið Skagamenn út af laginu.

„Fram að þessum tveimur mörkum sem við fengum á okkur í fyrri hálfleik fannst mér leikurinn vera í ágætis jafnvægi. Ég var nokkuð ánægður með liðið þá. Ég sá alveg á liðinu þegar við fengum þessi tvö mörk á okkur að það kom högg á okkur.“

Keflavík skoraði fimm mörk í leiknum, þar af fjögur með skotum fyrir utan vítateig.

„Við fengum á okkur fimm mörk í þessum leik. Vítið er náttúrulega víti, boltinn fer í hönd á okkar leikmanni. En hin fjögur voru öll skot fyrir utan teig.“

Hann sagði þó að ekki væri hægt að dæma alla varnarframmistöðuna út frá fyrstu sýn og vildi skoða mörkin betur.

„Ég er ekki búinn að skoða öll mörkin enn þá. En í marki númer tvö eru allt of margir að hrúgast að boltanum og gefa honum frítt skot.“

Þetta var fimmta tap ÍA í röð og viðurkenndi Lárus Orri að mörkin tvö undir lok fyrri hálfleiks hefðu haft mikil áhrif á leikmennina.

„Það sem er kannski verst í þessu er að maður sá alveg að það kom högg á liðið eftir þessi tvö mörk. Það er kannski skiljanlegt að einhverju leyti, en þetta er staðan sem ég var búinn að lenda ítrekað í. Við erum að skila ágætum frammistöðum en þær gefa okkur ekki neitt.“

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