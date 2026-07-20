Fótbolti

Markasúpa í Kórnum

Andri Broddason skrifar
HK vann stórsigur á Vestra í Lengjudeild karla í kvöld.
HK vann stórsigur á Vestra í Lengjudeild karla í kvöld. Haraldur/Vísir

HK vann stórsigur á Vestra í Lengjudeild karla í kvöld. Lið Vestra hefur greinilega verið þreytt eftir stórleik gegn Qarabak í undankeppni Evrópudeildarinnar.

Strax í byrjun leiks var HK sterkari aðilinn og ljóst var að liðið ætlaði að sækja þrjú stig í leiknum. Dominic Radic átti stórleik hjá HK og opnaði markareikninginn strax á 25. mínútu með góðum skalla. Nokkrum mínútum síðar bætti Tumi Þorvarsson við öðru marki HK og hélt liðið áfram að sækja.

Fyrir lok fyrri hálfleiks bætti HK við tveimur mörkum í viðbót frá Viktori Helga Benediktssyni og Karli Ágústi Karlssyni. Staðan var 4-0 í hálfleik og vægast sagt slæmur fyrri hálfleikur hjá Vestra.

Í seinni hálfleik hélt HK áfram að sækja á Vestra og skoraði mark sem var réttilega dæmt af vegna rangstöðu. Vestri náði þó að minnka muninn á 67. mínútu og smá vonarglæta birtist hjá leikmönnum Vestra.

Aðeins fimm mínútum síðar skoraði Dominik Radic sitt annað mark fyrir HK og róðurinn var farinn að þyngjast verulega fyrir Vestra. Til að bæta gráu ofan á svart fékk Vestri víti á 81. mínútu en Gunnar Jónas Hauksson brenndi af punktinum.

Marinó Steinar Hagbarðsson bætti upp fyrir vítaklúður Vestra með flottu marki á 85. mínútu en til að innsigla stórsigur skoraði Albert Ingi Jóhansson í liði Vestra sjálfsmark og endaði HK á að vinna leikinn 6-2.

HK er því komið í þriðja sæti Lengjudeildarinnar með 28 stig. Vestri hefði getað komist í fimmta sæti deildarinnar með sigri en heldur áfram í sjötta sæti. Vestri hefur ekki unnið í síðustu sex leikjum.

Upplýsingar um leikinn fengust á fótbolti.net

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