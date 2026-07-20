Markasúpa í Kórnum Andri Broddason skrifar 20. júlí 2026 21:38 HK vann stórsigur á Vestra í Lengjudeild karla í kvöld. Haraldur/Vísir HK vann stórsigur á Vestra í Lengjudeild karla í kvöld. Lið Vestra hefur greinilega verið þreytt eftir stórleik gegn Qarabak í undankeppni Evrópudeildarinnar. Strax í byrjun leiks var HK sterkari aðilinn og ljóst var að liðið ætlaði að sækja þrjú stig í leiknum. Dominic Radic átti stórleik hjá HK og opnaði markareikninginn strax á 25. mínútu með góðum skalla. Nokkrum mínútum síðar bætti Tumi Þorvarsson við öðru marki HK og hélt liðið áfram að sækja. Fyrir lok fyrri hálfleiks bætti HK við tveimur mörkum í viðbót frá Viktori Helga Benediktssyni og Karli Ágústi Karlssyni. Staðan var 4-0 í hálfleik og vægast sagt slæmur fyrri hálfleikur hjá Vestra. Í seinni hálfleik hélt HK áfram að sækja á Vestra og skoraði mark sem var réttilega dæmt af vegna rangstöðu. Vestri náði þó að minnka muninn á 67. mínútu og smá vonarglæta birtist hjá leikmönnum Vestra. Aðeins fimm mínútum síðar skoraði Dominik Radic sitt annað mark fyrir HK og róðurinn var farinn að þyngjast verulega fyrir Vestra. Til að bæta gráu ofan á svart fékk Vestri víti á 81. mínútu en Gunnar Jónas Hauksson brenndi af punktinum. Marinó Steinar Hagbarðsson bætti upp fyrir vítaklúður Vestra með flottu marki á 85. mínútu en til að innsigla stórsigur skoraði Albert Ingi Jóhansson í liði Vestra sjálfsmark og endaði HK á að vinna leikinn 6-2. HK er því komið í þriðja sæti Lengjudeildarinnar með 28 stig. Vestri hefði getað komist í fimmta sæti deildarinnar með sigri en heldur áfram í sjötta sæti. Vestri hefur ekki unnið í síðustu sex leikjum. Upplýsingar um leikinn fengust á fótbolti.net Lengjudeild karla Íslenski boltinn HK Vestri Mest lesið Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti Kevin Keegan látinn Enski boltinn Þekkt hnefaleikakona látin aðeins 26 ára gömul Sport Tove nýtti tímann sinn á Íslandi til hins ítrasta Sport Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Fótbolti Leik lokið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa Íslenski boltinn Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Fótbolti Uppgjör: Keflavík – ÍA | Slátrun á Suðurnesjunum Íslenski boltinn Íslenska víkingaklappið lifir: FH-strákarnir unnu Gothia Cup Sport Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Fótbolti Fleiri fréttir Steig á liggjandi mótherja en ekkert dæmt Markasúpa í Kórnum Leik lokið: FH – Breiðablik 0-0 | Markalaust þrátt fyrir fjölda færa Argentína nú þegar undir rannsókn Horfðu á alla leiki HM í glerkassa „Sársaukinn er gríðarlegur“ Keflavík – ÍA | Geta Skagamenn endað taphrinuna? Grindavík/Njarðvík - Þróttur | Eiga Þróttarakonur eitthvað svar? Guardiola í viðræðum við ítalska landsliðið Hefur þjálfað hetjuna sína í fjórum landsliðum Drifu sig strax í að rífa upp grasið af HM-vellinum Vinsælasta kvikmyndin í Kína er um kvennafótbolta og kungfú Haaland fékk þrjátíu milljónir nýrra fylgjenda Kevin Keegan látinn Óþolandi Argentínumenn áttu ekkert skilið Sjáðu Fram og Þór/KA hrista vel upp í fallbaráttunni í Bestu kvenna Sveindís vildi ekki eigna sér eitt prósent af markinu sínu Notuðu gervigreind til að endurskapa mark Pele sem náðist aldrei á filmu Gætu misst bæði Messi og landsliðsþjálfarann sinn Rauða Stjarnan eða Norður-írskir meistarar bíða Víkinga ef þeir vinna Beið spenntur eftir því að Amin færi út Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Sjáðu Stjörnusnakksmáltíð KR-inga og markajafntefli í Eyjum Spænsk landslið hafa unnið sextán titla á síðustu fimm árum Þrettán ára drengur lést í fagnaðarlátum á Spáni Rooney um hálfleikssýninguna: „Þetta var drasl“ Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Hetjan Torres: „Þetta voru örlögin“ Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Spánverjar heimsmeistarar Sjá meira