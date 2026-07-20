Usha og JD Vance eignast sitt fjórða barn

Usha Vance, varaforsetafrú Bandaríkjanna, fæddi barn á sunnudaginn. Um er að ræða fjórða barn hennar og JD Vance en þau eiga fyrir Ewan, níu ára, Vivek, sex ára, og Mirabel, fjögurra ára.
Um er að ræða dreng, sem hefur fengið nafnið Alec Neel.
Vance hefur talað mjög fyrir auknum barneignum. Þá gerði hann því skóna að þau hjónin hefðu ákveðið að stækka fjölskylduna í kjölfar morðsins á Charlie Kirk.
Þetta mun vera í fyrsta sinn sem sitjandi varaforseti Bandaríkjanna eignast barn í yfir 150 ár. Það gerðist síðast þegar Schuyler Colfax og eiginkona hans Ellen Wade Colfax eignuðust son árið 1870, í stjórnartíð Ulysses S. Grant.
pic.twitter.com/VMCGCCRd7s— JD Vance (@JDVance) July 19, 2026
pic.twitter.com/VMCGCCRd7s