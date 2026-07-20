Guardiola hafði rétt fyrir sér um Rodri Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 20. júlí 2026 10:01 Rodri fagnar hér með heimsmeistarabikarinn sem hann tók við í leikslok fyrir hönd spænska liðsins. Getty/Ryan Pierse Rodri leiddi Spánverja til heimsmeistaratitilsins í gær og var í framhaldinu kosinn besti leikmaður heimsmeistaramótsins. Það tók hann langan tíma að ná sér af erfiðum hnémeiðslum en hann sýndi á þessu heimsmeistaramóti af hverju hann er besti miðjumaður heims. Þetta var kjörið tækifæri til að rifja upp spámannsleg orð Pep Guardiola frá því í október síðastliðnum. „Á heimsmeistaramótinu verður Rodri bestur og á næsta tímabili verður Rodri bestur,“ sagði Guardiola á meðan spænski miðjumaðurinn var enn að jafna sig eftir krossbandaslit í hægra hné sem héldu honum frá keppni í um fimmtán mánuði. Hann sneri aftur til keppni með Manchester City fyrir alvöru í janúar og minnti alla á það sem hafði vantað. Það var strax augljóst hversu miklu betur liðið spilaði með hann innanborðs og svo var allt til loka tímabilsins í maí, en samt var hann ekki enn upp á sitt allra besta. View this post on Instagram A post shared by Men in Blazers (@meninblazers) Sumir veltu því jafnvel fyrir sér að hann myndi aldrei ná sér almennilega og ná fyrri hæðum þegar hann leiddi Manchester City á þrennutímabilinu og fékk að launum Gullknöttinn. Yfirburðaframmistaða hans hafði þegar vakið athygli á þessu móti en það sem stóð upp úr var framlag hans þegar hann kom í veg fyrir að Argentína næði skoti á mark í úrslitaleiknum í gær og þá má ekki gleyma frábærum leik hans í sannfærandi 2-0 sigri Spánar á Frakklandi í undanúrslitaleiknum. Það voru ekki aðeins gæði hans með boltann og leikskilningur hans heldur einnig hreyfanleikinn sem spekingar höfðu efast um fyrir mótið. Ekki sannfærandi í fyrstu leikjunum Hann var, eins og spænska liðið, ekki alltaf sannfærandi í fyrstu leikjunum en hélt trausti þjálfarans og sætinu í liðinu. Hann spilaði því betur og betur með hverjum leik og tveir síðustu leikirnir voru hans bestu á mótinu. Guardiola var að tala á þeim tíma þegar Rodri var óþreyjufullur eftir að komast aftur í leik á meðan læknateymi félagsins barðist við að bjarga honum frá sjálfum sér. Mánuðum áður hafði hann snúið aftur í Heimsmeistarakeppni félagsliða í júní og spilað fjóra leiki aðeins átta mánuðum eftir að hafa meiðst í leik í ensku úrvalsdeildinni gegn Arsenal í september 2024. View this post on Instagram A post shared by The Athletic | Football (@theathleticfc) Það hafði truflað endurkomu hans sem náðist ekki fyrr en eftir áramót. Um haustið reyndi Rodri reglulega að gera sig leikfæran og var sýnilega svekktur þegar honum var sagt að hann þyrfti að bíða. Samningur hans hjá City rennur út næsta sumar og félagið hefur gert allt sem það getur til að fá hann til að skrifa undir nýjan samning. Hingað til hefur þeim ekki orðið mikið ágengt, en þeir ætla að ræða við hann aftur eftir heimsmeistaramótið. Minna áberandi eftir því sem hann spilar betur Hæfileiki Rodri til að stjórna hraða liðsins í boltanum bregst ekki og ef eitthvað er þá verður einstaklingsframlag Rodri minna áberandi eftir því sem hann spilar betur. Það er þversögn leikmanns sem heldur hljóðlega uppi skipulagi liðsins svo aðrir geti blómstrað. Þegar hann er í stuði eru sendingarnar óaðfinnanlegar og andstæðingurinn er innikróaður, ófær um að sleppa þar sem hann sankar að sér öllum lausum boltum á miðjunni. Það sást á þessu móti og það sáu sérfræðingarnir sem stóðu að valinu á besta leikmanni mótsins. 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