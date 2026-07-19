Fótbolti

Messi felldi tár í leiks­lok: „Enginn drauma­endir“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Lionel Messi tókst ekki að bæta öðrum heimsmeistaratitli á glæsta ferilskrá sína.
Lionel Messi tókst ekki að bæta öðrum heimsmeistaratitli á glæsta ferilskrá sína. getty/Hector Vivas

Tilfinningarnar báru Lionel Messi, fyrirliða Argentínu, ofurliði eftir úrslitaleik HM í kvöld. Argentínumenn lutu þar í lægra haldi fyrir Spánverjum, 1-0, en þetta var að öllum líkindum síðasti leikur Messis á heimsmeistaramóti.

Eftir að hafa farið á kostum á HM var Messi lítið áberandi í úrslitaleiknum í kvöld. Argentínumenn sóttu nánast ekkert og áttu aðeins tvö skot í leiknum. Messi átti það fyrra þegar þrjár mínútur voru eftir af framlengingunni en þá þrumaði hann boltanum í höfuð Mikels Merino.

Messi var miður sín í leikslok þegar hann fylgdist með Spánverjum fagna heimsmeistaratitlinum.

„Þetta var enginn draumaendir fyrir Messi sem hafði nánast engin áhrif á leikinn,“ sagði Joe Hart, fyrrverandi landsliðsmarkvörður Englands, á BBC í leikslok.

„Hann komst ekkert áleiðis fyrr en undir lokin. Það var samt enn smá líf í honum þá. Vitað var að hann myndi koma að öllum sem gerðist hjá Argentínu. Hann átti stórkostlegt mót en þetta var ekki hans dagur,“ bætti Hart við.

HM í ár var sjötta heimsmeistaramót Messis. Hann varð heimsmeistari 2022 en var í tapliði í úrslitaleikjunum 2014 og 2026.

Messi faðmar spænska ungstirnið Lamine Yamal eftir úrslitaleikinn.getty/Hector Vivas

Messi skoraði átta mörk á HM í ár og lagði upp fjögur. Hann er leikja- og stoðsendingahæstur í sögu heimsmeistaramótsins og sá næstmarkahæsti á eftir Kylian Mbappé.

Messi er nýorðinn 39 ára og verður 43 ára þegar næsta heimsmeistaramót fer fram. Hann er elsti útileikmaður sem hefur spilað úrslitaleik HM og aðeins annar leikmaður í sögu mótsins sem hefur tekið þátt í þremur úrslitaleikjum ásamt Cafu hinum brasilíska.

Messi hefur leikið 207 landsleiki síðan 2005 og skorað 125 mörk. Frá 2023 hefur hann leikið með Inter Miami í MLS-deildinni í Bandaríkjunum.

HM 2026 í fótbolta

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