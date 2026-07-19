Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 19. júlí 2026 23:43 Lionel Messi tókst ekki að bæta öðrum heimsmeistaratitli á glæsta ferilskrá sína. getty/Hector Vivas Tilfinningarnar báru Lionel Messi, fyrirliða Argentínu, ofurliði eftir úrslitaleik HM í kvöld. Argentínumenn lutu þar í lægra haldi fyrir Spánverjum, 1-0, en þetta var að öllum líkindum síðasti leikur Messis á heimsmeistaramóti. Eftir að hafa farið á kostum á HM var Messi lítið áberandi í úrslitaleiknum í kvöld. Argentínumenn sóttu nánast ekkert og áttu aðeins tvö skot í leiknum. Messi átti það fyrra þegar þrjár mínútur voru eftir af framlengingunni en þá þrumaði hann boltanum í höfuð Mikels Merino. Messi var miður sín í leikslok þegar hann fylgdist með Spánverjum fagna heimsmeistaratitlinum. „Þetta var enginn draumaendir fyrir Messi sem hafði nánast engin áhrif á leikinn,“ sagði Joe Hart, fyrrverandi landsliðsmarkvörður Englands, á BBC í leikslok. „Hann komst ekkert áleiðis fyrr en undir lokin. Það var samt enn smá líf í honum þá. Vitað var að hann myndi koma að öllum sem gerðist hjá Argentínu. Hann átti stórkostlegt mót en þetta var ekki hans dagur,“ bætti Hart við. HM í ár var sjötta heimsmeistaramót Messis. Hann varð heimsmeistari 2022 en var í tapliði í úrslitaleikjunum 2014 og 2026. Messi faðmar spænska ungstirnið Lamine Yamal eftir úrslitaleikinn.getty/Hector Vivas Messi skoraði átta mörk á HM í ár og lagði upp fjögur. Hann er leikja- og stoðsendingahæstur í sögu heimsmeistaramótsins og sá næstmarkahæsti á eftir Kylian Mbappé. Messi er nýorðinn 39 ára og verður 43 ára þegar næsta heimsmeistaramót fer fram. Hann er elsti útileikmaður sem hefur spilað úrslitaleik HM og aðeins annar leikmaður í sögu mótsins sem hefur tekið þátt í þremur úrslitaleikjum ásamt Cafu hinum brasilíska. Messi hefur leikið 207 landsleiki síðan 2005 og skorað 125 mörk. Frá 2023 hefur hann leikið með Inter Miami í MLS-deildinni í Bandaríkjunum. HM 2026 í fótbolta Tengdar fréttir Hetjan Torres: „Þetta voru örlögin“ Ferran Torres reyndist hetja Spánar gegn Argentínu í úrslitaleik HM 2026. Hann skoraði eina markið í upphafi seinni hálfleiks framlengingarinnar. Torres segir að þungu fargi hafi verið af sér létt þegar hann sá boltann í netinu. 19. júlí 2026 22:45 Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Argentínumaðurinn Leandro Paredes var rekinn af velli eftir úrslitaleik HM gegn Spánverjum fyrir slagsmál. 19. júlí 2026 22:29 Mest lesið Spánverjar heimsmeistarar Fótbolti Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Fótbolti Saka með þrennu í ótrúlegum bronsleik Fótbolti „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Þór - Víkingur 2-1 | Þórsarar fyrstir til að vinna Víkinga Íslenski boltinn „Satt best að segja er mér drullusama“ Íslenski boltinn Fjórtán ára í byrjunarliði Vals Íslenski boltinn „Sturlað“ að mæta Yamal eftir að hafa baðað hann Fótbolti Infantino veðurtepptur og Spánn hætti við æfingu Fótbolti Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra Íslenski boltinn Fleiri fréttir Messi felldi tár í leikslok: „Enginn draumaendir“ Hetjan Torres: „Þetta voru örlögin“ Slóst eftir leik og var rekinn út af: „Viðbrögðin í leikslok voru hræðileg“ Spánverjar heimsmeistarar „Vorum bara litlar í okkur og vorum bara hérna að grenja“ „Frábært að vera komnar á sigurbraut aftur“ Sjáðu mörkin þegar Þór vann meistarana og Fram sótti sigur á Hlíðarenda „Fannst mikilvægt að byrja þetta með krafti“ „Satt best að segja er mér drullusama“ Uppgjörið: Þór/KA - ÍBV 2-1 | Þriðji sigurinn í síðustu fjórum leikjum Uppgjörið: KR - Stjarnan 5-0 | Muldir mélinu smærra „Flengdir á beran bossann og þá þarf að skammast sín“ Bað Trump um hjálp og nær að mæta á úrslitaleikinn „Mér fannst þetta ekki víti“ „Ég þakkaði bara Guði“ „Erfitt að spila svona leiki á milli Evrópuleikja“ Uppgjörið: ÍBV - KA 2-2 | Fjörugt í Eyjum og sjö spjöld á loft Uppgjörið: Víkingur - Fram 1-2 | Upp úr fallsæti með þriðja sigrinum í röð Vonar að Modric haldi áfram Infantino veðurtepptur og Spánn hætti við æfingu Maður dagsins á HM: Stjörnustrákurinn vildi spila meira Messi þarf að minnsta kosti tvennu til að taka fram úr Mbappé Sveindís skoraði í þriðja sigurleiknum í röð „Snerist um að færa þjóðinni besta árangurinn á HM í sextíu ár“ Búið spil fyrir Messi og félaga? Drake veðjaði á argentínskan sigur Saka með þrennu í ótrúlegum bronsleik Finnur til með leikmönnum: „Síðustu mánuðir verið erfiðir“ „Ég er bara í brjáluðu skapi“ Uppgjörið: Valur - Fram 2-3 | Framarar upp í annað sætið Chelsea að kaupa Rogers á 117 milljónir punda Sjá meira