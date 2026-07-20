Tónlistaratriðin í hálfleik í úrslitaleik heimsmeistaramótsins mæltust misvel fyrir. Fyrrverandi fyrirliða Manchester United og enska landsliðsins þótti allavega lítið til þeirra koma.
Spánn varð í gær heimsmeistari í annað sinn eftir 1-0 sigur á Argentínu í úrslitaleik á MetLife-leikvanginum í New Jersey.
Boðið var upp á heljarinnar sýningu í hálfleik, ekki ósvipað og tíðkast í Super Bowl.
Sýningin tók tæpan hálftíma en þar tróðu meðal annars upp Madonna, Justin Bieber og Shakira.
Wayne Rooney, markahæsti leikmaður í sögu Manchester United, var álitsgjafi BBC á úrslitaleiknum. Hann lýsti yfir frati á hálfleikssýninguna er Gabby Logan spurði hann hvað honum fyndist hafa staðið upp úr .
„Þegar þetta var búið. Ég er hrifinn af mörgum þessara listamanna en þetta var drasl,“ sagði Rooney hreinskilinn.
"What did you think of the World Cup final half-time show?"Wayne Rooney: pic.twitter.com/1j6OQap9Yi— BBC Sport (@BBCSport) July 19, 2026
"What did you think of the World Cup final half-time show?"Wayne Rooney: pic.twitter.com/1j6OQap9Yi
Einnig var mikið um dýrðir fyrir úrslitaleikinn. Jennifer Hudson flutti þjóðsöng Bandaríkjanna, Robbie Williams söng og Tom Cruise fór með ræðu.
HM 2026 lauk með úrslitaleiknum í gær en það var 104. og síðasti leikur mótsins. Í fyrsta sinn voru þátttökuliðin á HM 48 talsins.