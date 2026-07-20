Fótbolti

Roon­ey um hálf­leikssýninguna: „Þetta var drasl“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Justin Bieber kom fram með gítarinn í hálfleik á úrslitaleik HM.
Justin Bieber kom fram með gítarinn í hálfleik á úrslitaleik HM. getty/Eric Verhoeven

Tónlistaratriðin í hálfleik í úrslitaleik heimsmeistaramótsins mæltust misvel fyrir. Fyrrverandi fyrirliða Manchester United og enska landsliðsins þótti allavega lítið til þeirra koma.

Spánn varð í gær heimsmeistari í annað sinn eftir 1-0 sigur á Argentínu í úrslitaleik á MetLife-leikvanginum í New Jersey.

Boðið var upp á heljarinnar sýningu í hálfleik, ekki ósvipað og tíðkast í Super Bowl. 

Sýningin tók tæpan hálftíma en þar tróðu meðal annars upp Madonna, Justin Bieber og Shakira.

Wayne Rooney, markahæsti leikmaður í sögu Manchester United, var álitsgjafi BBC á úrslitaleiknum. Hann lýsti yfir frati á hálfleikssýninguna er Gabby Logan spurði hann hvað honum fyndist hafa staðið upp úr .

„Þegar þetta var búið. Ég er hrifinn af mörgum þessara listamanna en þetta var drasl,“ sagði Rooney hreinskilinn.

Einnig var mikið um dýrðir fyrir úrslitaleikinn. Jennifer Hudson flutti þjóðsöng Bandaríkjanna, Robbie Williams söng og Tom Cruise fór með ræðu.

HM 2026 lauk með úrslitaleiknum í gær en það var 104. og síðasti leikur mótsins. Í fyrsta sinn voru þátttökuliðin á HM 48 talsins.

HM 2026 í fótbolta Tónlist

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