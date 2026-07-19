Innlent

Maður féll í Ölfus­á

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Ölfusá er ein straumþyngsta á landsins.
Ölfusá er ein straumþyngsta á landsins. Vísir/Vilhelm

Lögreglan á Suðurlandi fékk um kl. 19 í dag tilkynningu um mann sem fallið hafði í Ölfusá.

Þyrla Landhelgisgæslunnar, lögregla, sjúkralið og björgunarsveitir voru öll kölluð út á hæsta forgangsstigi.

Leitar- og björgunaraðgerðir standa enn yfir.

Lögreglan á Suðurlandi verst frekari fregna af málinu að svo stöddu. 

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