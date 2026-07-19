Joan Capdevila, heimsmeistari með liði Spánar árið 2010, bað Donald Trump um hjálp við að fá ferðaleyfi til Bandaríkjanna fyrir úrslitaleik HM milli Spánar og Argentínu. Leyst hefur verið úr málunum og Capdevila verður viðstaddur leikinn í kvöld.
Capdevila birti færslu á samfélagsmiðilinn X í fyrradag þar sem hann skrifaði „ÉG ÞARF HJÁLP“ og beindi skilaboðum sínum til Trump.
Hann hafði áður greint frá því að hann gæti átt erfitt með að komast inn í Bandaríkin, eftir að hafa tekið þátt í „La Liga Legends“ vináttuleik sem fór fram í Íran árið 2016.
Þá sagðist Capdevila hafa reynt að fá spænska knattspyrnusambandið til að hjálpa sér, í gegnum FIFA, án árangurs.
🚨 ¡NECESITO AYUDA @realDonaldTrump ! 🙏Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA 😭¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo… pic.twitter.com/VH9wakzaH1— Joan Capdevila (@capde11) July 17, 2026
🚨 ¡NECESITO AYUDA @realDonaldTrump ! 🙏Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA 😭¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo… pic.twitter.com/VH9wakzaH1
Vendingar urðu svo í málinu í morgun þegar Marcos Senna, Evrópumeistari með Spáni árið 2008 og fyrrum liðsfélagi Capdevila, birti mynd af honum á Instagram. Þar voru þeir félagar staddir í flugvél og undirskriftin gaf til kynna að þeir væru lentir í Bandaríkjunum.
New York Post greinir frá því að Capdevila sé lentur í New York og verði viðstaddur úrslitaleikinn í New Jersey í kvöld.