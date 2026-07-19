Messi þarf að minnsta kosti tvennu til að taka fram úr Mbappé

Eftir markaregn í bronsleiknum er Kylian Mbappé orðinn markahæsti leikmaður á HM 2026 og í keppninni frá upphafi. Lionel Messi þarf að minnsta kosti tvö mörk til að taka fram úr honum.
Fastlega er gert ráð fyrir því að Messi bindi enda á farsælan landsliðsferil eftir úrslitaleikinn milli Argentínu og Spánar í kvöld. Hann hefur unnið nánast allt sem hægt er að vinna á sínum ferli, en aldrei verið markahæsti leikmaður HM.
Eftir villtan og trylltan leik tíu marka leik Englands og Frakklands í gærkvöld er Kylian Mbappé kominn með 10 mörk og 4 stoðsendingar á HM í sumar, 22 mörk í 22 leikjum í heildina.
Messi hefur skorað 8 mörk og gefið 4 stoðsendingar á HM í sumar, en mun eftir úrslitaleikinn í kvöld vera kominn með fleiri mínútur en Mbappé.
Tvenna myndi því ekki duga Messi til að vinna gullskóinn á HM heldur þyrfti hann þrennu, eða tvennu og eina stoðsendingu. Nema hann skori tvennu og spili minna en 57 mínútur, sem telst ólíklegt.
Tvenna myndi hins vegar duga Messi til að verða aftur markahæsti leikmaður allra tíma á HM en líklega verður Kylian Mbappé, nú 27 ára gamall, enn í fantaformi eftir fjögur ár.
Ef Messi skyldi skora þrennu er sigur Argentínu gegn Spáni ansi líklegur. Hann yrði þá fyrsti handhafi gullskósins til að spila fyrir heimsmeistaraliðið síðan Ronaldo skoraði átta mörk fyrir Brasilíu á HM 2002.
„Messi skorar í úrslitaleiknum á morgun, ég er alveg viss um það. Messi skorar alltaf,“ sagði Mbappé eftir leikinn gegn Englandi í gær.
Mbappé vann einnig gullskóinn á HM 2022 í Katar, þegar Frakkland tapaði fyrir Argentínu í úrslitaleik. Hann gæti orðið fyrsti leikmaður sögunnar til að vinna verðlaunin í tvígang.
Messi verður þá að teljast með líklegri mönnum til að vinna gullboltann sem gefinn er besta leikmanni HM. Hann er nú þegar sá eini sem hefur unnið þau verðlaun tvisvar og gæti orðið sá fyrsti til að eignast þrjá gullbolta í kvöld.
Nokkuð ljóst er að Lamine Yamal mun verða valinn besti ungi leikmaðurinn, sem eru verðlaun veitt leikmönnum 21 árs og yngri. Liðsfélagi hans hjá Spáni, markmaðurinn Unai Simon, þykir líklegastur til að vinna gullhanskann en hann hefur aðeins fengið eitt mark á sig í sjö leikjum hingað til.