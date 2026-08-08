Töluvert sírenuvæl vakti athygli íbúa þegar slökkviliðið brást við tilkynningu úr Mjölnisholti nærri miðbæ Reykjavíkur.
Slökkviliðið fékk tilkynningu um reyk frá tækjabúnaði í húsnæði við Mjölnisholt, staðfestir Guðjón Ingason, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu.
„Við sendum alla af stað en það er búið að draga helling úr viðbragði,“ segir Guðjón.
„Það voru einhverjar bréfþurrkur sem hafði kviknaði í en það var búið að slökkva.“
Slökkviliðsmennirnir sjá um reykræstingu. Atvikið var ekki talið eins alvarlegt og búist var við. Sjúkrabílar og lögreglan voru einnig kölluð til.
Fréttin hefur verið uppfærð.