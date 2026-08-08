Innlent

Slökkvi­lið brást við til­kynningu um reyk

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Bæði sjúkrabílar og lögreglan voru kölluð út.
Bæði sjúkrabílar og lögreglan voru kölluð út. Vísir/Sigurjón

Töluvert sírenuvæl vakti athygli íbúa þegar slökkviliðið brást við tilkynningu úr Mjölnisholti nærri miðbæ Reykjavíkur. 

Slökkviliðið fékk tilkynningu um reyk frá tækjabúnaði í húsnæði við Mjölnisholt, staðfestir Guðjón Ingason, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu.

„Við sendum alla af stað en það er búið að draga helling úr viðbragði,“ segir Guðjón.

„Það voru einhverjar bréfþurrkur sem hafði kviknaði í en það var búið að slökkva.“

Slökkviliðsmennirnir sjá um reykræstingu. Atvikið var ekki talið eins alvarlegt og búist var við. Sjúkrabílar og lögreglan voru einnig kölluð til.

Fréttin hefur verið uppfærð.

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