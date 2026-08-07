Samkynhneigðir karlar koma langverst út á vinnumarkaði þegar kemur að mismunun launa segir sviðsstjóri Fræðslu- og upplýsingasviðs ASÍ. Samkvæmt skýrslu sem unnin var fyrir ASÍ, BHM og BSRB árið 2023 um málefni hinsegin fólks á vinnumarkaði eru tekjur hinsegin karla þrjátíu prósentum lægri en tekjur gagnkynhneigðra karla á ársgrundvelli. Munur á tekjum hinsegin og gagnkynhneigðra kvenna er hins vegar hverfandi.
„Hún [skýrslan] leggur svolítið á borðið þá línu að goggunarröðin er augljós, í launastrúktúr og í skattaupplýsingum sem voru teknar saman. Þar koma hommar langverst út launalega séð,“ segir Sara Dögg Svanhildardóttir, sviðsstjóri Fræðslu- og upplýsingasviðs ASÍ, en hún var til viðtals í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
Í samantekt skýrslunnar segir að tekjur hinsegin fólks séu að jafnaði átján prósentum lægri en gagnkynhneigðs samanburðarhóps. Munurinn nemi þrjátíu prósentum hjá hinsegin körlum í samanburði við gagnkynhneigða karla en gagnkynhneigðir karlar séu langtekjuhæsti hópurinn á vinnumarkaði.
Ástæður fyrir þessu séu margar en meðal annars sæki stór hluti hinsegin fólks í starfsumhverfi sem það telji öruggt. Ungt hinsegin fólk leiti í veitingageirann, „inn í þessi störf sem eru svolítið „safe“ upp á það að gera að þú ert bara innan um alls konar fólk og það er öðruvísi,“ segir Sara Dögg.
Fólk hugsi: „Hvar get ég tryggt öryggi mitt í starfi?“ Sjálf sé hún kennari í grunninn en það geti verið mjög viðkvæmt að vera miðpunktur umræðunnar.
„Það getur verið mjög viðkvæmt að vera til umræðu, ég myndi ekki bjóða upp á það að vera inni í þessari umræðu núna með kennara sem eru hinsegin að einhverju leyti þegar er verið að tala um hvað er verið að gera börnum í skólum með hinsegin fræðslu sem dæmi. Hvernig áttu að taka á móti því sem kennari?“
Í dag fer fram opinn fundur um stöðu hinsegin fólks á vinnumarkaði í Iðnó klukkan fjögur. Þar fer fram samtal aðila vinnumarkaðarins um áskoranir, bakslag og fordóma á vinnumarkaði.
Margt hafi áunnist síðustu ár en mikið hafi verið talað um bakslag í málefnum hinsegin fólks síðastliðin misseri, sérstaklega hvað varðar viðkvæmustu hópa hinsegin samfélagsins. Sara segir málið flókið en orsakist af því að fólki finnist hinsegin fólk ógna normum og gildum samfélagsins. Fólk eigi það til að streitast á móti nýjum veruleika, eins og tilvist trans fólks.
„Ef það kemur eitthvað upp sem við máttum ekki við okkur sjálf, þá er alveg magnað hvernig við mörg förum að streitast á móti því eins og það hreinlega komi okkur eitthvað við.
Það er kannski það flókna í þessu bakslagi, það er þetta: en mér finnst, má mér ekki bara finnast? Og það er það sem við erum að reyna að taka utan um, hvernig við ætlum að verja tilvist fólks. “