Ragnar Árnason, prófessor emerítus við Háskóla Íslands, sakar rektor um að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar til þjóðarinnar um Ísland og Evrópusambandið með færslu fyrirhugaðs fyrirlesturs dr. Carls Baudenbacher. Rektor Háskóla Íslands segir að sérstakar reglur gildi um hátíðarsal háskólans en að fyrirlestrinum standi annar salur til boða.
Fyrirhugaður fyrirlestrur Carls Baudenbacher, fyrrverandi forseta EFTA-dómstólsins, um hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu hefur verið færður úr hátíðarsal Háskóla Íslands. Fyrirlesturinn á að halda 10. ágúst næstkomandi. Ástæðan mun vera sú að fyrirlesturinn var álitinn of pólitískur.
Í yfirlýsingu Ragnars, eins þeirra sem koma að skipulagningu fyrirlestursins, segir að fyrirhugaður fundur sé í samræmi við umsókn um leigu á hátíðarsalnum og að ekki hafi verið um neinar falskar forsendur að ræða.
Silja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskóla Íslands, segir í samtali við fréttastofu að í auglýsingu fundarins sem birtist í Morgunblaðinu standi mjög skýrt merki annars vegar fyrirtækis og hins vegar samtaka.
„Það er því ekki hægt að túlka það öðruvísi en að þessir aðilar standi að skipulagninu fundarins,“ segir Silja Bára.
Á heilsíðuauglýsingu fyrir fundinn sem birtist í Morgunblaðinu sést merki samtakanna Áfram Ísland. Samtökin berjast fyrir því að landsmenn segi „nei“ í komandi þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið. Jafnframt stæði Almenna bókafélagið fyrir viðburðinum, sem og Rannsóknarsetur í stjórnmálum og efnahagsmálum við Félagsvísindastofnun.
„Opinberir fyrirlestrar í HÍ eru misjafnlega sóttir. Fyrir kemur að þeir vekja almenna athygli og er þá ekki óalgengt að félagasamtök og aðrir aðilar hvetji fólk til að sækja þá og jafnvel auglýsi. Það merkir hins vegar ekki að þeir haldi fundinn eða hafi leigt fundarsalinn,“ segir í yfirlýsingu Ragnars.
Reglur um útleigu hátíðarsals Háskóla Íslands séu mjög skýrar: Hann sé ekki leigður til félagasamtaka. „Aðilar innan skólans geta leigt salinn en í umsókninni kemur ekki fram að samstarfsaðilar séu til staðar,“ segir Silja Bára.
Í yfirlýsingu Ragnars lætur hann umsóknina fylgja með sem er svohljóðandi:
Umsókn Ragnars:
„Ég ásamt samstarfsfólki í hagfræðideild og lagadeild hef hug á að fá hátíðarsal HÍ til leigu mánudaginn 10.08 nk. kl. 16-18:00. Tilefnið er að Carl Baudenbacher fyrrverandi forseti EFTA dómstólsins hefur fallist á að halda opinberan fyrirlestur hér á landi um málefni ESB. Vafalaust er að þessi fyrirlestur hefur sterka skírskotun til lögfræði, hagfræði og stjórnmálafræði. Fyrirlesturinn fer fram með venjulegum hætti. Baudenbacher talar í ca. 45 mín. Hann svarar síðan fyrirspurnum og athugasemdum í 15-30 mín. eftir atvikum.“
Ragnar er nokkuð harðorður í garð rektorsembættisins og segir að með riftun leigusamningsins sé „rektorsembættið að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar til þjóðarinnar um ESB og Ísland.“ Erfitt sé að sjá hvernig það samrýmist hlutverki Háskólans.
Silja Bára segir aftur á móti að þeim sem komi að skipulagninu viðburðarins standi annar salur á vegum Háskólans til boða sem ekki hafi sömu merkingu og hátíðarsalurinn. „Við höfum boðið þeim Öskju, 150 manna sal. Þannig upplýsingamiðlun getur farið fram algjörlega óháð öllu sem hann er að segja.“
Þeir sem standi fyrir fundinum hafi ekki samþykkt það tilboð enn.