Íbúar í og við miðborg Reykjavíkur hafa orðið varir við ítrekuð innbrot í bíla í hverfinu. Einn íbúanna fann síma annars í bílnum sínum. Aðalvarðstjóri segir að tilkynningum um innbrot fjölgi á ný.
Íbúðasíður miðbæjar Reykjavíkur og nágrennis loga vegna fjölda innbrota í bíla hverfisins. Steina Daníels er ein íbúa í Vesturbænum sem kom að bílnum sínum og sá augljóslega að farið hafði verið inn í hann.
„Hann á að hafa verið læstur en það var búið að rústa öllu inni í honum,“ segir Steina.
Eftir að hafa rætt við nágranna sína komst hún að því að í gærmorgun hefði einn nágranni hennar séð karlmann á vappi í kringum bílinn hans. Þá var klukkan hálf sjö að morgni. Nágranninn fór út og elti manninn að götu Steinu. Hún fann síðan síma nágrannans í bílnum sínum.
Ekkert verðmætt var tekið úr bílnum. Þetta er í annað skipti sem farið er í bíl Steinu en í sjötta skipti sem farið er í bíl nágrannans á stuttum tíma.
„Allar rafmagnssnúrur voru teknar og myndavélin sem við erum með fremst í bílnum. Svo var geymsluhólf á milli sætanna sem er einskis virði. Þetta voru mjög skringilegir hlutir sem voru teknir. Svo voru Bónuskortið, peningar eða kerrur og bílstólar ekki tekin, allt hlutir sem er frekar auðvelt að selja,“ segir Steina.
„Það virðist ekki vera mikil hugsun á bak við þetta.“
Steina segist sjálf hafa verið að fylgjast með íbúðasíðum og birti færslu þar sem hún biður fólk um að birta myndir af þýfi sem það hefur fundið svo hægt sé að koma hlutunum aftur til eigendanna.
„Samkvæmt íbúasíðunni er verið að labba í bíla, garðskýli og geymsluskúra allar nætur,“ segir hún.
„Það er greinilega mikið verið að vakta hérna. Það var talað um það að fólk sem gleymir einu sinni að læsa, það er tjékkað á hverri nóttu.“
Unnar Már Ástþórsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir að lögreglan hafi orðið vör við aukna innbrotatíðni í hverfi 101. Áður hefur verið fjallað um aukna innbrotatíðni í miðborginni og jafnvel talað um innbrotahrinu.
„Þetta er búið að vera mest hérna í 101 en þetta er birtingarmynd í mörgum hverfum hjá okkur, sérstaklega með þessa bíla,“ segir hann.
„Það hægði aðeins á henni þegar einstaklingur var tekinn úr umferð í júlí en svo virðist vera kominn aftur umgangur.“
Steina segir mikið af þýfinu vera skilið eftir í görðum, húsasundum eða jafnvel annarra manna bílum. Unnar segir það gerist að þjófar fari í einn bíl og séu að flýta sér svo að þeir grípi bara eitthvað. Svo fari þeir jafnvel í næsta bíl og gleymi því sem tekið var í hinum.
„Við erum líka að verða vör við það að fólk er að geyma lyklana sína í bílnum og þá er bíllinn horfinn daginn eftir,“ segir hann.
„Ef fólk vill ekki læsa bílnum sínum þá þarf að tryggja það að þar séu engin verðmæti.“
Hann biðlar til fólks um að vera vart um sig og ekki geyma verðmæti eða hluti sem því þyki vænt um í bílunum sínum.
„Ég veit að sumir af okkar kunningjum eru að ná ótrúlegu magni af klinki á einni nóttu,“ segir Unnar og bætir við að þeir nýti oftar en ekki peninginn í mat eða neyslu.
Lögreglan er með tvö til þrjú nöfn á lista sem hana grunar.
„Þótt við viljum trúa að þetta sé litla Ísland þá gerist svona.“