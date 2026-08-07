Stækkunarstjóri Evrópusambandsins vill finna „skapandi lausnir“ fyrir báðar hliðar vegna sérstöðu Íslands í sjávarútvegi og landbúnaði.
Við fjöllum um Evrópumálin í hádegisfréttum Bylgjunnar og ræðum þessa fullyrðingu við framkvæmdastjóra SFS.
Þá reynum við að spá fyrir um veðrið þegar sólmyrkvinn skellur á í næstu viku en veðurfræðingur segir óvissuna enn mikla.
Von er á metþátttöku í gleðigöngu Hinsegin daga sem fram fer á morgun og taka fyrstu götulokanir í miðborg Reykjavíkur gildi núna í hádeginu.
Í sportinu segjum við frá Evrópuleikjum íslenskra liða sem fram fóru í gær og í morgun.