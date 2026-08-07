Innlent

Stækkunarstjórinn boðar „skapandi lausnir“ fyrir Ís­lendinga

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Stækkunarstjóri Evrópusambandsins vill finna „skapandi lausnir“ fyrir báðar hliðar vegna sérstöðu Íslands í sjávarútvegi og landbúnaði. 

Við fjöllum um Evrópumálin í hádegisfréttum Bylgjunnar og ræðum þessa fullyrðingu við framkvæmdastjóra SFS.

Þá reynum við að spá fyrir um veðrið þegar sólmyrkvinn skellur á í næstu viku en veðurfræðingur segir óvissuna enn mikla. 

Von er á metþátttöku í gleðigöngu Hinsegin daga sem fram fer á morgun og taka fyrstu götulokanir í miðborg Reykjavíkur gildi núna í hádeginu.

Í sportinu segjum við frá Evrópuleikjum íslenskra liða sem fram fóru í gær og í morgun. 

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 7. ágúst 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

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