Götulokanir vegna Gleðigöngunnar taka gildi í dag

Von er á metþátttöku í gleðigöngu Hinsegin daga sem fram fer á morgun og taka fyrstu götulokanir í miðborg Reykjavíkur gildi núna í hádeginu. Mikil eftirvænting ríkir fyrir vagni tónlistarmannsins Páls Óskars.
Gangan hefst líkt og síðustu ár hjá Hallgrímskirkju klukkan tvö og er gengið þaðan eftir Skólavörðustíg, Bankastræti, Lækjargötu og Fríkirkjuvegi. Hún endar við Hljómskálagarðinn þar sem útitónleikar taka við um klukkan þrjú.
„Þar erum við með alveg landslið hinsegin listamanna. Þar verða Sigga Beinteins, Páll Óskar, Una Torfa, Guðjón Þorgils sem er með lag Hinsegin daga í ár og fleiri listamenn,“ sagði Helga Haraldsdóttir, formaður Hinsegin daga.
Von er á metþátttöku í göngunni í ár en fimmtíu vagnar eru skráðir til leiks.
„En í fyrra vorum við með 38 þannig það er mikil aukning í ár. Og þetta sýnir sig hvað það er mikil samstaða í samfélaginu núna.“
Götulokanir verða í miðbænum vegna hátíðarinnar. Einhverjum götum verður lokað í hádeginu í dag og standa yfir til klukkan sex annað kvöld. Upplýsingar um götulokanir má finna á hinsegindagar.is þar sem fólk er hvatt til að nýta sér almenningssamgöngur.
Von er á einhverri rigningu í höfuðborginni en samkvæmt spám styttir upp með deginum og jafnvel von á smá sólarglætu.
Líkt og undanfarin ár ríkir mikil spenna um vagn tónlistarmannsins Páls Óskars og segir Helga mjög metnaðarfullt atriði í vændum.
„Ég veit að það er eitthvað mjög spennandi í bígerð. Við erum einmitt að fara að skoða bílinn hjá honum í dag og skoða hvort hann sé nokkuð of hár.“
„Ég vil bara biðja öll sem sjá sér fært að koma niður í bæ með okkur og fagna fjölbreytileikanum og njóta í þessari samveru og samstöðu sem myndast á gleðigöngu Hinsegin daga.“