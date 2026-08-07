Umhverfis- og orkustofnun hefur veitt Orkubúi Vestfjarða virkjunarleyfi fyrir Kvíslatunguvirkjun í Selárdal í Strandabyggð. Með henni er tryggð afhending raforku fyrir Hólmavík.
Virkjunarleyfið nær yfir 9,9 MW virkjun og segir í fréttatilkynningu frá Orkubúi Vestfjarðar að hún hafi mikinn meðbyr meðal heimamanna og annarra sem hafa kynnt sér verkefnið. Leyfið var gefið út 1. júlí og er kærufrestur vegna þess runninn út.
„Um er að ræða stóran áfanga í eflingu raforkukerfisins á Vestfjörðum ekki síst út frá afhendingaröryggi raforku í Strandabyggð og á Ströndum, en með virkjuninni er tryggð afhending fyrir úr tveimur áttum fyrir Hólmavík og nágrenni,“ segir í tilkynningunni.
Afl virkjunarinnar á að nægja til að anna tvöföldu hámarksálagi sem er á svæðinu í dag og á að geta annað raforkuþörf í Strandabyggð og Ísafjarðardýpi í nokkrar vikur ef upp kæmi alvarleg bilun. Hún mun auka árlega framleiðslugetu Orkubúsins um 67 prósent.
Undirbúningsframkvæmdir vegna virkjunarinnar eru þegar hafnar. Stefnt er að því að aðalútboð vegna virkjunarframkvæmdanna fari fram í næsta mánuði.