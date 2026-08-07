Hátt í sjö hundruð Íslendingar, sem búið hafa lengi erlendis, munu ekki geta kosið í þjóðaratkvæðagreiðslunni þann 29. ágúst þrátt fyrir að hafa óskað eftir því að komast aftur á kjörskrá. Kjörskrá tekur gildi 1. desember ár hvert. Þeirri dagsetningu var hnikað fyrir síðustu þingkosningar en ekki í þetta sinn.
Sjö eru látnir og tuttugu og þrír slasaðir eftir að fjórtán ára grunnskólanemandi hóf skothríð í grunnskóla í úthverfi Bangkok í Tælandi.
Næsta vor fá nemendur í tíunda bekk grunnskóla lokaeinkunnir í tölustöfum í stað bókstafa. Ráðherra segir kennara jákvæða í garð breytingarinnar.
Þá hittum við tónlistarmanninn Pál Óskar í beinni útsendingu þar sem hann er í óðaönn að leggja lokahönd á vagn sinn fyrir Gleðigönguna sem fram fer á morgun og sjáum handverk á Akureyri.
Kvöldfréttir Sýnar á slaginu klukkan 18:30.