Það er óskhyggja að vonast til að afgerandi stuðningur með eða á móti aðildarviðræðum við Evrópusambandið fáist upp úr kjörkössunum þann 29. ágúst. Þetta segir prófessor í stjórnmálafræði. Sagan í seinni tíð sýni að afar mjótt verði á munum þegar atkvæði verða talin.
Yfirvöld á Spáni hafa tekið upp landamæraeftirlit á ferðamenn sem koma til landsins frá Ítalíu í kjölfar sambærilegra aðgerða Ítalíu gagnvart Spáni. Deilur milli ríkjanna hafa harðnað eftir að tugþúsundir flóttamanna streymdu inn á spænska sjálfstjórnarsvæðið Ceuta frá Marokkó í síðustu viku.
N1 mót stúlkna fer fram á Akureyri í annað sinn um helgina en sambærilegt mót fyrir stráka hefur farið fram síðustu fjörutíu ár. Framkvæmdastjóri KA segir mótið komið til að vera og vonast til að stúlkurnar skapi minningar fyrir lífstíð um helgina.
Þá förum við yfir veðurspána fyrir Gleðigönguna sem fram fer í dag og fjöllum um bæjarhátíð á Selfossi.