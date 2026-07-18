Vildi fá Nyland fyrir HM: „Það verður ansi erfitt að fá hann núna“

Yfirmaður leikmannamála hjá danska félaginu Brøndby hefur verið í viðræðum við umboðsmenn norska markmannsins Orjan Nyland en býst við því að verðmiði hans hafi hækkað töluvert eftir HM.
Hinn 35 ára gamli Orjan Nyland er samningslaus eftir að samningur hans við Sevilla rann út í vor. Sevilla sér eflaust eftir því núna að hafa ekki framlengt samning hans, því Nyland sló í gegn með landsliði Noregs í sumar og fór alla leið í átta liða úrslit HM.
Danska úrvalsdeildarfélagið Brondby vildi fá Nyland áður en HM hófst en nú þykir það ólíklegt.
„Við áttum í viðræðum við teymið í kringum hann og það voru mjög ánægjuleg samskipti. En ég held að það verði ansi erfitt að fá hann til Brøndby núna,“ segir Stig Thorbjørnsen, yfirmaður leikmannamála hjá Brøndby, sem telur að Nyland geti nú miðað mun hærra en dönsku úrvalsdeildina.
„Hann getur líklega valið úr og hafnað á tilboðum úr næstum því efstu hillu sem Bosman-leikmaður. Ég giska á að það gæti orðið ensku úrvalsdeildin, satt að segja.“
Stærstu stjörnur Noregs, Erling Haaland og Martin Odegaard, eru kyrfilega samningsbundnir sínum félögum, Manchester City og Arsenel. En í umfjöllun NRK segir að líklega muni fleiri norskir landsliðsmenn finna sér nýtt félag í sumar.
Fyrirliði Bodø/Glimt, Patrick Berg, fékk mikið lof fyrir frammistöðu sína á norsku miðjunni, sérstaklega í útsláttarleiknum gegn Brasilíu. Sömuleiðis hefur miðjumaðurinn Sander Berge verið orðaður við brottför frá Fulham.