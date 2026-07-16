Færeyska félagið NSÍ Runavík er komið áfram í aðra umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar eftir að liðið sótti sigur til Möltu í kvöld.
Sigurður Ragnar Eyjólfsson hefur verið að gera góða hluti með liðið í færeysku deildinni og nú er liðið farið að upplifa Evrópuævintýri líka.
NSÍ vann Hamrun Spartans 2-1 á Möltu í kvöld en fyrri leikurinn endaði með 1-1 jafntefli í Færeyjum.
Michal Przybylski kom NSÍ í 1-0 á 43. mínútu en Ante Coric jafnaði metin á 53. mínútu.
Það stefndi í framlengingu þegar færeyska félagið fékk víti í uppbótartíma.
Petur Knudsen skoraði úr því á fjórðu mínútu uppbótartímans og tryggði sínu liði sæti í næstu umferð.
NSÍ mætir Koper frá Slóveníu í næstu umferð en Koper sat hjá í fyrstu umferðinni.