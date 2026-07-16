Maður dagsins á HM: Með bikarinn og margt fleira flúrað á kroppinn Sindri Sverrisson skrifar 16. júlí 2026 10:01 Enzo Fernández tíndi af sér spjarirnar og sýndi tattúin sín eftir sigurinn í gærkvöld. Hér fagnar hann með hinum markaskoraranum, Lautaro Martínez. Getty/Harry Langer Það voru bara fimm mínútur eftir af venjulegum leiktíma og England enn 1-0 yfir þegar flúraði miðjumaðurinn Enzo Fernández sýndi í gærkvöld eina af ástæðum þess að hann er dýrasti Argentínumaður í sögu fótboltans. Englendingar voru komnir með allt sitt lið inn í eigin vítateig en þá barst boltinn til Fernández, rétt utan teigs. Hann lét vaða og boltinn söng í netinu. Staðan 1-1 og Argentína lét kné fylgja kviði því Lautaro Martínez skoraði sigurmarkið skömmu síðar. Fernández spilar því aftur til úrslita á HM eftir að hafa á undrahraða stimplað sig inn í lið Argentínu á HM 2022, aðeins 21 árs gamall og með aðeins þrjá vináttulandsleiki á ferilskránni. Hann var valinn besti ungi leikmaðurinn á mótinu og hélt upp á heimsmeistaratitilinn með því að fá sér HM-styttuna sem tattú. Reyndar er Fernández með ansi mörg tattú og má sjá sum þeirra á myndunum hér að neðan. „Tímasetning Guðs er fullkomin,“ stendur meðal annars á kroppnum hans og á kannski við tímasetningu marksins sem hann skoraði í gærkvöld. Enzo Fernandez er með tattú um allan líkama, meðal annars þessi hér á hálsinum.Getty/Robbie Jay Barratt Stærsta tattúið er Enzo Fernández með á bakinu en það er mynd af ljóni. Ensku ljónin máttu sín lítils gegn honum í gær.Getty/Richard Pelham HM-verðlaunagripurinn og dagsetningin, 18. desember 2022, sem og treyjunúmer Enzo Fernández, á handarbaki kappans.Getty/Carl Recine Fernández er einn af fimm bræðrum og var skírður í höfuðið á Enzo Francescoli — úrúgvæskum leikmanni sem vann Copa América í þrígang, er goðsögn hjá River Plate og var í miklu uppáhaldi hjá pabba Fernández. Hann á sjálfur tvö börn, Oliviu og Benjamin. Eftir alla velgengnina á HM 2022 tóku Chelsea-menn upp veskið og gerðu Fernández að dýrasta leikmanni í sögu Bretlands, með því að semja við Benfica um kaupverð upp á um 121 milljón evra. Enn í dag er Fernández sjötti dýrasti leikmaður sögunnar. Hann vann HM félagsliða fyrir ári síðan með Chelsea og lét þá flúra annan verðlaunagrip á sig. Tíminn hjá Chelsea hefur hins vegar ekki verið dans á rósum og undir lok síðustu leiktíðar, í apríl, ákvað þáverandi þjálfari liðsins Liam Rosenior að taka Fernández út úr leikmannahópnum í tvo leiki, eftir að Fernández hafði lýst yfir áhuga á að fara til Real Madrid. Spænska stórveldið fann sig knúið til að senda frá sér yfirlýsingu núna í byrjun júlí vegna fréttaflutnings og segja að félagið hefði ekki átt í neinum viðræðum, formlegum eða óformlegum, um að fá Fernández til félagsins. Forvitnilegt verður þó að fylgjast með framvindunni og hvort að Fernández taki slaginn áfram með Chelsea nú þegar liðið er ekki með í neinni Evrópukeppni en komið með nýjan mann í brúna sem talar sama tungumál og hann, Xabi Alonso. Næsta mál á dagskrá hjá Fernández er hins vegar að spila úrslitaleik HM, í annað sinn, aðeins 25 ára gamall. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Bellingham sló Barco í bræði sinni eftir leik Fótbolti Vilja forðast kynferðislega myndatöku í frjálsum Sport Frétti af andláti föður síns rétt áður en hann fór í loftið Fótbolti Reyndu að brjótast inn í hús Yamals Fótbolti Búið að opna gluggann: Hvað er búið að gerast og hvað þarf að gerast? 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