Frönsku stjörnurnar fengu harða útreið í heimalandinu þegar franskir fjölmiðlar gerðu upp tapið í undanúrslitaleiknum á heimsmeistaramótinu.
Franska dagblaðið L'Equipe sparar ekki stóru orðin í gagnrýni sinni á franska landsliðið eftir 0-2 tap gegn Spáni.
Forsíða L'Equipe beindi sjónum sínum að stjörnunni Kylian Mbappé með fyrirsögninni „Etoile filante“ eða „Stjörnuhrap“ á íslensku.
Frönsku leikmennirnir fengu sérstaklega harða útreið í leikmannaeinkunn L'Equipe, sem er þekkt fyrir að vera strangt.
Þeir leikmenn sem fengu verstu dómana voru Lucas Digne, Ousmane Dembélé og Michael Olise, sem allir fengu 2 af 10 í einkunn.
Kylian Mbappé hefur verið hetja Frakka hingað til á HM. Markahæsti leikmaður Frakka átti hins vegar ekki sinn besta dag og fékk einkunnina 3 frá L'Equipe.
Þjálfari Frakklands, Didier Deschamps, fékk einnig harða gagnrýni frá blaðinu og fékk einkunnina 3.
Spænska liðið kæfði sóknarleik Frakka frá byrjun leiks og stjórnaði leiknum allan tímann. Ekkert gekk upp hjá frönsku stjórnunum sem höfðu unnið sex fyrstu leiki sína á mótinu.
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