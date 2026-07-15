Áform um frumvarp til laga sem banna börnum sem ekki eru komin á fimmtánda aldursár að nota samfélagsmiðla hefur verið birt í samráðsgátt stjórnvalda.
Til stendur að leggja fram frumvarp þar sem miðað verður við að börn fái aðgang að samfélagsmiðlum 1. janúar árið sem barnið verður fimmtán ára. Markmiðið er að bregðast við „vaxandi hættu sem börnum og ungmennum stafar af ótímabærri, óheftri og áráttukendri notkun samfélagsmiðla“.
Í núverandi lögum er ekki skýrt almennt aldursviðmið sem takmarkar aðgang að samfélagsmiðlum en skilmálar tæknifyrirtækjanna eru að notendur þurfa að hafa náð þrettán ára aldri.
„Mennta- og barnamálaráðuneytið telur brýnt að bregðast við því með skýrum lagareglum um aldurstakmörk til að tryggja börnum þá vernd sem velferð þeirra krefst í hinu stafræna umhverfi,“ segir í samráðsgátt.
Ekki liggi fyrir hvenær frumvarpið verði lagt fyrir en ráðuneytið hafi haft samráð við börn og ungmenni þar sem komi fram skýr vilji til að efla vernd barna í stafrænu umhverfi. Einnig sé mikilvægt að móta lausnir með hliðsjón af réttindum barna, meðalhófi, fræðslu og miðlalæsi.