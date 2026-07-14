Fótbolti

Landsliðsmiðverðirnir skiptu báðir um lið í dag

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Landsliðsmiðverðirnir Hörður Björgvin Magnússon og Hjörtur Hermannsson í búningum nýrra liða sinna.
Landsliðsmiðverðirnir Hörður Björgvin Magnússon og Hjörtur Hermannsson í búningum nýrra liða sinna. @ifkgoteborg/atromitosfc.gr

Landsliðsmiðverðirnir Hörður Björgvin Magnússon og Hjörtur Hermannsson eru báðir komnir í ný lið í fótboltanum.

Hörður Björgvin færir sig til í Grikklandi en hann fer frá Levadiakos til Atromitos. Hörður var að renna út á samningi og gerir tveggja ára samning við Atromitos.

Hinn 33 ára gamli Hörður hefur spilað 54 landsleiki á ferlinum en hann hefur spilað á Ítalíu, í Englandi, í Rússlandi og nú síðast í Grikklandi þar sem hann er að fara í sitt þriðja lið.

Hjörtur Hermannsson er aftur á móti að yfirgefa Grikkland en hann fer frá gríska félaginu Volos til sænska félagsins IFK Gautaborg.

Hjörtur er 31 árs gamall og er nú að koma til Gautaborgar í annað sinn á ferlinum eftir að hafa leikið þar á láni frá PSV Eindhoven fyrir áratugi.

Hjörtur, sem er uppalinn hjá Fylki, hefur einnig leikið fyrir danska félagið Bröndby og ítölsku félögin Pisa og Carrarese á ferlinum.

Hjörtur fær íslenskan liðsfélaga því Kolbeinn Þórðarson hefur verið lykilmaður hjá Gautaborgarliðinu undanfarin ár.

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