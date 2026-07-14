Landsliðsmiðverðirnir skiptu báðir um lið í dag Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. júlí 2026 22:22 Landsliðsmiðverðirnir Hörður Björgvin Magnússon og Hjörtur Hermannsson í búningum nýrra liða sinna. @ifkgoteborg/atromitosfc.gr Landsliðsmiðverðirnir Hörður Björgvin Magnússon og Hjörtur Hermannsson eru báðir komnir í ný lið í fótboltanum. Hörður Björgvin færir sig til í Grikklandi en hann fer frá Levadiakos til Atromitos. Hörður var að renna út á samningi og gerir tveggja ára samning við Atromitos. Hinn 33 ára gamli Hörður hefur spilað 54 landsleiki á ferlinum en hann hefur spilað á Ítalíu, í Englandi, í Rússlandi og nú síðast í Grikklandi þar sem hann er að fara í sitt þriðja lið. Hjörtur Hermannsson er aftur á móti að yfirgefa Grikkland en hann fer frá gríska félaginu Volos til sænska félagsins IFK Gautaborg. Hjörtur er 31 árs gamall og er nú að koma til Gautaborgar í annað sinn á ferlinum eftir að hafa leikið þar á láni frá PSV Eindhoven fyrir áratugi. Hjörtur, sem er uppalinn hjá Fylki, hefur einnig leikið fyrir danska félagið Bröndby og ítölsku félögin Pisa og Carrarese á ferlinum. Hjörtur fær íslenskan liðsfélaga því Kolbeinn Þórðarson hefur verið lykilmaður hjá Gautaborgarliðinu undanfarin ár. View this post on Instagram A post shared by IFK Göteborg (@ifkgoteborg) View this post on Instagram A post shared by AtromitosFC 🔵⚪⚽️ (@atromitosathinonfc) Gríski boltinn Sænski boltinn Mest lesið Uppgjörið: Györ ETO - Víkingur 2-2 | Tvö mörk Daníels komu Víkingi áfram í næstu umferð Fótbolti Spánverjar í úrslitaleikinn eftir sannfærandi sigur á Frökkum Fótbolti Haaland stakk af og fagnaði ekki með fólkinu Fótbolti Willum hrifinn af norska módelinu Sport Kæra forseta FIFA til Alþjóðaólympíunefndarinnar Fótbolti Sjáðu Víkinga fagna lokaflautinu og sæti í næstu umferð Fótbolti Hafþór Júlíus gefst ekki upp þrátt fyrir vonbrigðin Sport „Verið að þreyta okkur þangað til við gefumst upp“ Körfubolti Hló að Haaland: Kom út úr vélinni með uppstoppaðan þvottabjörn Fótbolti Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Fótbolti Fleiri fréttir Segir að þarna hafi Haaland skorað sjálfsmark Landsliðsmiðverðirnir skiptu báðir um lið í dag „Ekkert af þessu gekk og þá líður manni ömurlega“ „Hvað viljið þið að Jude Bellingham segi?“ „Minn stærsti draumur“ Uppgjör og viðtöl: Þróttur-Fram 0-1 | Unnu aftur og komust af botninum Spánverjar í úrslitaleikinn eftir sannfærandi sigur á Frökkum Kæra forseta FIFA til Alþjóðaólympíunefndarinnar Sjáðu Víkinga fagna lokaflautinu og sæti í næstu umferð Uppgjör: Stjarnan-Þór/KA 3-2: Stjörnukonur aftur á sigurbraut Youri Tielemans genginn til liðs við Manchester United Uppgjörið: Györ ETO - Víkingur 2-2 | Tvö mörk Daníels komu Víkingi áfram í næstu umferð Fimm HK-ingar á skotskónum í stórsigri KSÍ ætlar ekki að láta gervigreindina koma í stað starfsfólks „Mikilvægasti leikurinn minn og ég er ekki hræddur“ City tilbúið að greiða 85 milljónir punda fyrir samherja Hákonar „Fólk meiðist og aðrir þurfa að taka við“ Virkar eins og forfallakennari Brighton aldrei borgað jafn mikið fyrir leikmann Sakar lækni landsliðsins um loddaraskap Mbappé klár í slaginn en Spánverjar líklegri til sigurs Bróðir Yamals slær í gegn á HM Sjáðu dramatíkina í endurkomusigri Blika Aukinn viðbúnaður vegna sögu Englands og Argentínu „Þetta er svo hörmulegur dómur, án gríns“ Rice búinn að hrista af sér magakveisuna og getur byrjað gegn Argentínu „Það er hluti af töfrunum við að vera stjóri Liverpool“ Spila að eigin ósk í sömu litum og í leiknum fræga með „hendi guðs“ „Skil ekki hvernig menn geta flaggað á eða séð eitthvað sem gerist ekki“ Fylkismenn keyrðu yfir Vestra í upphafi leiks Sjá meira