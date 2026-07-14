Íris Dröfn settur sýslumaður á Austurlandi Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 14. júlí 2026 13:02 Sýslumannsembætti á Austurlandi er til húsa á Egilsstöðum. Vísir/Vilhelm Íris Dröfn Árnadóttir lögfræðingur hefur verið sett sýslumaður á Austurlandi. Svavar Pálsson, sem var settur sýslumaður, sneri sér að sveitarstjórastörfum. Austurfrétt greinir frá. Þar kemur fram að Íris Dröfn hafi unnið hjá sýslumannsembættinu á Austurlandi um árabil og meðal annars verið staðgengill sýslumanns. Hún tekur við embættinu 1. ágúst. Svavar baðst lausnar úr embætti eftir að hann var ráðinn sveitarstjóri Húnabyggðar. Hann var sýslumaður á Norðurlandi eystra auk þess að vera settur sýslumaður á Austurlandi. Íris mun gegna embættinu til 1. janúar en þá verða öll sýslumannsembættin sameinuð í eitt sýslumannsembætti Íslands. Stjórnsýsla Tengdar fréttir Sjö sóttu um embætti sýslumanns Íslands Sjö sóttu um nýtt embætti sýslumanns Íslands sem verður stofnað í byrjun árs 2027. Meðal umsækjenda eru tveir sýslumenn og fyrrverandi lögreglustjóri. 22. apríl 2026 14:31 Mest lesið Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Innlent Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Innlent Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Innlent Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Erlent Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Innlent Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Innlent „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Innlent Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Innlent Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Innlent Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Innlent Fleiri fréttir Verða höfð með í ráðum vegna niðurrifsins við Sæbraut „Lögregla á að bregðast við refsiverðri háttsemi“ Ákærður fyrir manndráp af gáleysi vegna áreksturs þar sem tveir létust Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Gyðingaandúð, netsala áfengis og skólahald í Grindavík Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Alvarleg líkamsárás á borði miðlægrar rannsóknardeildar „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Styrkt verkefni í fyrra sem spari þjóðinni 93 milljarða króna Lítil bjartsýni á úrslitastundu Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Loks fengið varanlegt heimili eftir yfir hundrað ár á Íslandi Grobba sig af stolnum trjám „Ég hélt að það erfiðasta yrði að lifa af nauðgunina sjálfa“ Óskiljanleg áfengissala, óvissa fyrir úrslitastund og úrkoman endalausa Dæmdur fyrir heimilisofbeldi en sagðist sjálfur hafa verið eins og gísl Telja Sævar hafa verið tengilið Kastriots við skipverjana „Stundum koma upp atvik“ Langflestir umsækjendur frá Úkraínu „Ef þú vilt græða þá ferðu í að selja loftkælingu í Evrópu“ „Þeir sem taka pening frá veðmálafyrirtækjum ættu að líta í eigin barm“ Byrjaði skyndilega að taka konuna hálstaki og hélt í 40 sekúndur Allt lið kallað út vegna elds í vélarrúmi „Það varð uppi fótur og fit“ Endurreisn mýranna megi ekki bíða lengur Sjá meira