Innlent

Íris Dröfn settur sýslu­maður á Austur­landi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Sýslumannsembætti á Austurlandi er til húsa á Egilsstöðum.
Sýslumannsembætti á Austurlandi er til húsa á Egilsstöðum. Vísir/Vilhelm

Íris Dröfn Árnadóttir lögfræðingur hefur verið sett sýslumaður á Austurlandi. Svavar Pálsson, sem var settur sýslumaður, sneri sér að sveitarstjórastörfum.

Austurfrétt greinir frá. Þar kemur fram að Íris Dröfn hafi unnið hjá sýslumannsembættinu á Austurlandi um árabil og meðal annars verið staðgengill sýslumanns. Hún tekur við embættinu 1. ágúst.

Svavar baðst lausnar úr embætti eftir að hann var ráðinn sveitarstjóri Húnabyggðar. Hann var sýslumaður á Norðurlandi eystra auk þess að vera settur sýslumaður á Austurlandi.

Íris mun gegna embættinu til 1. janúar en þá verða öll sýslumannsembættin sameinuð í eitt sýslumannsembætti Íslands.

Stjórnsýsla

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