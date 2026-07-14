Misboðið vegna ömurlegrar gyðingaandúðar Sunna Sæmundsdóttir skrifar 14. júlí 2026 11:50 Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Vísir/Vilhelm Þingmanni er misboðið vegna gyðingandúðar á samfélagsmiðlum í kjölfar þess að menningarhús gyðinga var opnað í miðborginni. Hún gerir ráð fyrir að lögregla taki málið til rannsóknar án tafar. Ný menningarmiðstöð gyðinga var nýverið opnuð í gamla Framsóknarhúsinu við Hverfisgötu. Húsið er það fyrsta sinnar tegundar á Íslandi og þegar rabbínin Avraham Feldman deildi tíðindunum á samfélagsmiðlum sagði hann tíma til kominn að samfélag gyðinga fengi fastan stað hér á landi. Fjallað var um tímamótin í öllum helstu fjölmiðlum og athygli hefur vakið hversu rætin umræða hefur skapast á samfélagsmiðlum. Hátt í fimm hundruð athugasemdir má finna undir stökum fréttum og stóran hluta þeirra má líklega flokka sem hatursorðræðu gagnvart gyðingum. Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segir umræðuna sláandi. „Það er ömurlegt að sjá þessi viðbrögð og það fyrsta sem kemur upp í hugann á mér er hversu valkvætt það virðist vera hvaða þjóðerni sé skotspónn þessarar hatursorðræðu,“ segir Diljá. „Við höfum til að mynda nýlega orðið vör við mótmæli Írana hér á landi og að sjálfsögðu er andúð á klerastjórninni í Íran, sem hefur drepið tugi þúsunda eigin borgara, ekki að bitna á Írönum sem hér búa. Það sama ætti auðvitað að gildi um alla. Ég geri ráð fyrir því að lögregla taki þetta til rannsóknar án tafar.“ Ný menningarmiðstöð er nú í gamla Framsóknarhúsinu við Hverfisgötu.vísir/facebook Rætt hefur verið um vaxandi gyðingaandúð á heimsvísu undanfarið og til að mynda voru lögreglan og sérsveit með viðbúnað í tengslum við ljósagöngu gyðinga í miðbænum í vetur. Diljá Mist segir mikilvægt að kveða niður skaðlega orðræðu . „Þetta er mein í samfélaginu sem auðvitað skiptir máli að allir séu meðvitaðir um. Ég hef séð að einhverjir kollegar mínir hafa þegar haft orð á þessu og það skiptir máli að við göngum á undan með góðu fordæmi og höfum hátt og látum í okkur heyra þegar okkur misbýður svona hegðun.“ Alþingi Sjálfstæðisflokkurinn Trúmál Mest lesið Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Innlent Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Innlent Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Erlent Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Innlent „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Innlent Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Innlent „Ég hélt að það erfiðasta yrði að lifa af nauðgunina sjálfa“ Innlent Telja Sævar hafa verið tengilið Kastriots við skipverjana Innlent Grobba sig af stolnum trjám Innlent Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Innlent Fleiri fréttir Gyðingaandúð, netsala áfengis og skólahald í Grindavík Slökkviliðsstjóri lætur af störfum eftir ábendingar Simmi biður Söndru og sjúkraliðana afsökunar Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Alvarleg líkamsárás á borði miðlægrar rannsóknardeildar „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Styrkt verkefni í fyrra sem spari þjóðinni 93 milljarða króna Lítil bjartsýni á úrslitastundu Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Loks fengið varanlegt heimili eftir yfir hundrað ár á Íslandi Grobba sig af stolnum trjám „Ég hélt að það erfiðasta yrði að lifa af nauðgunina sjálfa“ Óskiljanleg áfengissala, óvissa fyrir úrslitastund og úrkoman endalausa Dæmdur fyrir heimilisofbeldi en sagðist sjálfur hafa verið eins og gísl Telja Sævar hafa verið tengilið Kastriots við skipverjana „Stundum koma upp atvik“ Langflestir umsækjendur frá Úkraínu „Ef þú vilt græða þá ferðu í að selja loftkælingu í Evrópu“ „Þeir sem taka pening frá veðmálafyrirtækjum ættu að líta í eigin barm“ Byrjaði skyndilega að taka konuna hálstaki og hélt í 40 sekúndur Allt lið kallað út vegna elds í vélarrúmi „Það varð uppi fótur og fit“ Endurreisn mýranna megi ekki bíða lengur Olíuverð, trjáþjófnaður og áhrifagjörn ungmenni Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari „Elliðaárnar eru bakkafullar af göngulaxi“ Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Sjá meira