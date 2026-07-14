Innlent

Mis­boðið vegna ömur­legrar gyðingaandúðar

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins.
Diljá Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Vísir/Vilhelm

Þingmanni er misboðið vegna gyðingandúðar á samfélagsmiðlum í kjölfar þess að menningarhús gyðinga var opnað í miðborginni. Hún gerir ráð fyrir að lögregla taki málið til rannsóknar án tafar.

Ný menningarmiðstöð gyðinga var nýverið opnuð í gamla Framsóknarhúsinu við Hverfisgötu. Húsið er það fyrsta sinnar tegundar á Íslandi og þegar rabbínin Avraham Feldman deildi tíðindunum á samfélagsmiðlum sagði hann tíma til kominn að samfélag gyðinga fengi fastan stað hér á landi.

Fjallað var um tímamótin í öllum helstu fjölmiðlum og athygli hefur vakið hversu rætin umræða hefur skapast á samfélagsmiðlum. Hátt í fimm hundruð athugasemdir má finna undir stökum fréttum og stóran hluta þeirra má líklega flokka sem hatursorðræðu gagnvart gyðingum.

Diljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segir umræðuna sláandi.

„Það er ömurlegt að sjá þessi viðbrögð og það fyrsta sem kemur upp í hugann á mér er hversu valkvætt það virðist vera hvaða þjóðerni sé skotspónn þessarar hatursorðræðu,“ segir Diljá.

„Við höfum til að mynda nýlega orðið vör við mótmæli Írana hér á landi og að sjálfsögðu er andúð á klerastjórninni í Íran, sem hefur drepið tugi þúsunda eigin borgara, ekki að bitna á Írönum sem hér búa. Það sama ætti auðvitað að gildi um alla. Ég geri ráð fyrir því að lögregla taki þetta til rannsóknar án tafar.“

Ný menningarmiðstöð er nú í gamla Framsóknarhúsinu við Hverfisgötu.vísir/facebook

Rætt hefur verið um vaxandi gyðingaandúð á heimsvísu undanfarið og til að mynda voru lögreglan og sérsveit með viðbúnað í tengslum við ljósagöngu gyðinga í miðbænum í vetur.

Diljá Mist segir mikilvægt að kveða niður skaðlega orðræðu .

„Þetta er mein í samfélaginu sem auðvitað skiptir máli að allir séu meðvitaðir um. Ég hef séð að einhverjir kollegar mínir hafa þegar haft orð á þessu og það skiptir máli að við göngum á undan með góðu fordæmi og höfum hátt og látum í okkur heyra þegar okkur misbýður svona hegðun.“

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