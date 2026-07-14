Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 14. júlí 2026 10:39 Varðsvæði lögreglustöðvar eitt er meðal annars miðborg Reykjavíkur og Vesturbærinn. Vísir/Vilhelm Lögreglumenn á varðsvæði lögreglustöðvar eitt hafa fengið tugi tilkynninga um innbrot frá mánaðamótum. Lögreglan telur verknaðinn ekki vera skipulagða glæpastarfsemi heldur tilviljunarkennd innbrot á heimili og í fyrirtæki. Innbrot á sunnudag í sælkerabakaríið Sweet Aurore Reykjavík vakti töluverða athygli um helgina. Aurore Pélier Cady, eigandi bakarísins, sagði í samtali við fréttastofu að töluverðum fjármunum hefði verið stolið þaðan og tekur fram að hennar tilfinning sé sú að innbrotum hafi fjölgað töluvert. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðaryfirlögregluþjónn segir í samtali við fréttastofu að sú tilfinning sé rétt. Af 61 tilkynningu um innbrot sem borist hafa lögreglu frá mánaðamótum hafa 45 verið á varðsvæði lögreglustöðvar eitt sem sinnir verkefnum í Vesturbæ, Miðborg, Hlíðum, Laugardal, Háaleiti og á Seltjarnarnesi. „Það er einhver smá toppur núna,“ segir Ásmundur í samtali við fréttastofu. „Þetta eru ekki þessir hefðbundnu skipulögðu eignaþjófnaðir,“ bætir hann við. Unnið sé að því að rannsaka málin, þar á meðal innbrotið í Sweet Aurora Reykjavík. Ekki er talið að sömu einstaklingarnir séu að verki í flestum tilfellum og eru þau heldur tilviljunarkennd. Þó séu nokkur nöfn sem komi oftar upp en önnur. Grunur leikur á að þó nokkur innbrot séu til þess að fjármagna neyslu en sá grunur hefur ekki verið staðfestur. Ásmundur ítrekar, sér í lagi þar sem margir eru að heiman þessar vikurnar, að ef fólk sé á leiðinni í ferðalag að það hugi að því að ganga vel frá eignum sínum og læsa dyrum. Lögreglumál Reykjavík Bakarí Mest lesið Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Innlent Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Innlent Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Innlent Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Erlent „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Innlent Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Innlent „Ég hélt að það erfiðasta yrði að lifa af nauðgunina sjálfa“ Innlent Telja Sævar hafa verið tengilið Kastriots við skipverjana Innlent Grobba sig af stolnum trjám Innlent Trump boðar gjaldtöku á Hormússundi Erlent Fleiri fréttir Tugir innbrota til rannsóknar hjá lögreglu Alvarleg líkamsárás á borði miðlægrar rannsóknardeildar „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Styrkt verkefni í fyrra sem spari þjóðinni 93 milljarða króna Lítil bjartsýni á úrslitastundu Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Loks fengið varanlegt heimili eftir yfir hundrað ár á Íslandi Grobba sig af stolnum trjám „Ég hélt að það erfiðasta yrði að lifa af nauðgunina sjálfa“ Óskiljanleg áfengissala, óvissa fyrir úrslitastund og úrkoman endalausa Dæmdur fyrir heimilisofbeldi en sagðist sjálfur hafa verið eins og gísl Telja Sævar hafa verið tengilið Kastriots við skipverjana „Stundum koma upp atvik“ Langflestir umsækjendur frá Úkraínu „Ef þú vilt græða þá ferðu í að selja loftkælingu í Evrópu“ „Þeir sem taka pening frá veðmálafyrirtækjum ættu að líta í eigin barm“ Byrjaði skyndilega að taka konuna hálstaki og hélt í 40 sekúndur Allt lið kallað út vegna elds í vélarrúmi „Það varð uppi fótur og fit“ Endurreisn mýranna megi ekki bíða lengur Olíuverð, trjáþjófnaður og áhrifagjörn ungmenni Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari „Elliðaárnar eru bakkafullar af göngulaxi“ Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Brotist inn í Fíladelfíuna og gítar stolið Gæti orðið hálf milljón árið 2037 Gagnrýnin byggð á misskilningi Sjá meira