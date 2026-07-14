Innlent

Tugir inn­brota til rann­sóknar hjá lög­reglu

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Varðsvæði lögreglustöðvar eitt er meðal annars miðborg Reykjavíkur og Vesturbærinn.
Varðsvæði lögreglustöðvar eitt er meðal annars miðborg Reykjavíkur og Vesturbærinn. Vísir/Vilhelm

Lögreglumenn á varðsvæði lögreglustöðvar eitt hafa fengið tugi tilkynninga um innbrot frá mánaðamótum. Lögreglan telur verknaðinn ekki vera skipulagða glæpastarfsemi heldur tilviljunarkennd innbrot á heimili og í fyrirtæki. 

Innbrot á sunnudag í sælkerabakaríið Sweet Aurore Reykjavík vakti töluverða athygli um helgina. Aurore Pélier Cady, eigandi bakarísins, sagði í samtali við fréttastofu að töluverðum fjármunum hefði verið stolið þaðan og tekur fram að hennar tilfinning sé sú að innbrotum hafi fjölgað töluvert.

Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðaryfirlögregluþjónn segir í samtali við fréttastofu að sú tilfinning sé rétt. 

Af 61 tilkynningu um innbrot sem borist hafa lögreglu frá mánaðamótum hafa 45 verið á varðsvæði lögreglustöðvar eitt sem sinnir verkefnum í Vesturbæ, Miðborg, Hlíðum, Laugardal, Háaleiti og á Seltjarnarnesi.

„Það er einhver smá toppur núna,“ segir Ásmundur í samtali við fréttastofu. „Þetta eru ekki þessir hefðbundnu skipulögðu eignaþjófnaðir,“ bætir hann við.

Unnið sé að því að rannsaka málin, þar á meðal innbrotið í Sweet Aurora Reykjavík. 

Ekki er talið að sömu einstaklingarnir séu að verki í flestum tilfellum og eru þau heldur tilviljunarkennd. Þó séu nokkur nöfn sem komi oftar upp en önnur. Grunur leikur á að þó nokkur innbrot séu til þess að fjármagna neyslu en sá grunur hefur ekki verið staðfestur. 

Ásmundur ítrekar, sér í lagi þar sem margir eru að heiman þessar vikurnar, að ef fólk sé á leiðinni í ferðalag að það hugi að því að ganga vel frá eignum sínum og læsa dyrum.

Lögreglumál Reykjavík Bakarí

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