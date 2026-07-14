Alvarleg líkamsárás á borði miðlægrar rannsóknardeildar Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Árni Sæberg skrifa 14. júlí 2026 10:05 Önnur árásin var framin í hverfi 105. Vísir/Vilhelm Líkamsárás í hverfi 108 er komin á borð miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunnar. Önnur líkamsárás var framin í nótt í hverfi 105 og er sú árás talin tengjast rukkun. Þetta staðfestir Bylgja Hrönn Baldursdóttir, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild, í samtali við fréttastofu en Rúv greindi fyrst frá. Í dagbók lögreglu í morgun kom fram að lögreglan sinnti tveimur útköllum þar sem annars vegar varð „meiri háttar“ líkamsárás í hverfi 105 og hins vegar „stórfelld“ líkamsárás í hverfi 108. Hin líkamsárásin er á borði almennu deildarinnar að sögn Ásmundar Rúnars Gylfasonar aðstoðaryfirlögregluþjóns. Árásin hafi verið flokkuð meiri háttar þar sem að kylfa var notuð í árásinna. Talið er að árásin hafi tengst rukkun. Fórnarlamb hennar meiddist ekki alvarlega og var ekki flutt á sjúkrahús. Málið er í rannsókn og er enginn í haldi vegna hennar. Lögreglan Reykjavík Mest lesið Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Innlent Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Innlent Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Innlent „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Innlent Hélt um fætur eiginmannsins meðan hann sogaðist úr glugga í háloftunum Erlent Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Innlent „Ég hélt að það erfiðasta yrði að lifa af nauðgunina sjálfa“ Innlent Telja Sævar hafa verið tengilið Kastriots við skipverjana Innlent Trump boðar gjaldtöku á Hormússundi Erlent Grobba sig af stolnum trjám Innlent Fleiri fréttir Alvarleg líkamsárás á borði miðlægrar rannsóknardeildar „Búnir að þróa með sér spilafíkn áður en þeir byrja að veðja“ Ríkið borgar brúsann vegna langdreginnar rannsóknar á árás við skólalóð Alvarlegar líkamsárásir í Reykjavík Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Styrkt verkefni í fyrra sem spari þjóðinni 93 milljarða króna Lítil bjartsýni á úrslitastundu Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Loks fengið varanlegt heimili eftir yfir hundrað ár á Íslandi Grobba sig af stolnum trjám „Ég hélt að það erfiðasta yrði að lifa af nauðgunina sjálfa“ Óskiljanleg áfengissala, óvissa fyrir úrslitastund og úrkoman endalausa Dæmdur fyrir heimilisofbeldi en sagðist sjálfur hafa verið eins og gísl Telja Sævar hafa verið tengilið Kastriots við skipverjana „Stundum koma upp atvik“ Langflestir umsækjendur frá Úkraínu „Ef þú vilt græða þá ferðu í að selja loftkælingu í Evrópu“ „Þeir sem taka pening frá veðmálafyrirtækjum ættu að líta í eigin barm“ Byrjaði skyndilega að taka konuna hálstaki og hélt í 40 sekúndur Allt lið kallað út vegna elds í vélarrúmi „Það varð uppi fótur og fit“ Endurreisn mýranna megi ekki bíða lengur Olíuverð, trjáþjófnaður og áhrifagjörn ungmenni Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari „Elliðaárnar eru bakkafullar af göngulaxi“ Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Brotist inn í Fíladelfíuna og gítar stolið Gæti orðið hálf milljón árið 2037 Gagnrýnin byggð á misskilningi Innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu Sjá meira