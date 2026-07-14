Innlent

Al­var­leg líkams­á­rás á borði miðlægrar rann­sóknar­deildar

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Árni Sæberg skrifa
Önnur árásin var framin í hverfi 105.
Önnur árásin var framin í hverfi 105. Vísir/Vilhelm

Líkamsárás í hverfi 108 er komin á borð miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunnar. Önnur líkamsárás var framin í nótt í hverfi 105 og er sú árás talin tengjast rukkun.

Þetta staðfestir Bylgja Hrönn Baldursdóttir, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá miðlægri rannsóknardeild, í samtali við fréttastofu en Rúv greindi fyrst frá.

Í dagbók lögreglu í morgun kom fram að lögreglan sinnti tveimur útköllum þar sem annars vegar varð „meiri háttar“ líkamsárás í hverfi 105 og hins vegar „stórfelld“ líkamsárás í hverfi 108.

Hin líkamsárásin er á borði almennu deildarinnar að sögn Ásmundar Rúnars Gylfasonar aðstoðaryfirlögregluþjóns. Árásin hafi verið flokkuð meiri háttar þar sem að kylfa var notuð í árásinna. Talið er að árásin hafi tengst rukkun.

Fórnarlamb hennar meiddist ekki alvarlega og var ekki flutt á sjúkrahús. Málið er í rannsókn og er enginn í haldi vegna hennar.

Lögreglan Reykjavík

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