Innlent

Al­var­legar líkams­á­rásir í Reykja­vík

Jón Þór Stefánsson skrifar
Önnur árásana tveggja varð í hverfi 105. Myndin er úr safni.
Önnur árásana tveggja varð í hverfi 105. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Lögreglan sinnti útköllum í gærkvöldi eða nótt þar sem annars vegar var fengist við „meiri háttar“ líkamsárás í hverfi 105 og hins vegar „stórfellda“ líkamsárás í hverfi 108.

Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á á höfuðborgarsvæðinu. Ekki kemur fram hvernig gekk að leysa úr þessum málum.

Þar er jafnframt greint frá innbrotum í heimahús í hverfi 105 og í Kópavogi, og innbrotum í heimahús í miðbæ Reykjavíkur og í Kópavogi. Þá var innbrot í skóla í Mosfellsbæ.

Í dagbókinni er einnig greint frá nokkrum tilfellum um fíkniefnaakstur, og frá umferðarslysi í Hafnarfirði þar sem einginn slasaðist en einn bíll varð eftir óökufær.

Lögreglumál Reykjavík

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