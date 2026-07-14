Lögreglan sinnti útköllum í gærkvöldi eða nótt þar sem annars vegar var fengist við „meiri háttar“ líkamsárás í hverfi 105 og hins vegar „stórfellda“ líkamsárás í hverfi 108.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á á höfuðborgarsvæðinu. Ekki kemur fram hvernig gekk að leysa úr þessum málum.
Þar er jafnframt greint frá innbrotum í heimahús í hverfi 105 og í Kópavogi, og innbrotum í heimahús í miðbæ Reykjavíkur og í Kópavogi. Þá var innbrot í skóla í Mosfellsbæ.
Í dagbókinni er einnig greint frá nokkrum tilfellum um fíkniefnaakstur, og frá umferðarslysi í Hafnarfirði þar sem einginn slasaðist en einn bíll varð eftir óökufær.