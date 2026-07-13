Innlent

Styrkt verk­efni í fyrra sem spari þjóðinni 93 milljarða króna

Eiður Þór Árnason skrifar
Sjóðurinn styrkir meðal annars kaup á rafbílum.
Sjóðurinn styrkir meðal annars kaup á rafbílum. Vísir/Vilhelm

Áætlað er að verkefni sem styrkt voru af Loftslags- og orkusjóði árið 2025 muni spara 23 milljónir olíulítra og raforku sem nemur 59 gígavattsstundum á ársgrundvelli.

„Raforkusparnaðurinn samsvarar árlegri raforkunotkun um 15.000 heimila eða um 20.000 rafbíla - nær þreföldum fjölda þeirra bifreiða sem sjóðurinn styrkti á árinu. Samdráttur í losun [gróðurhúsalofttegunda] vegna styrktra verkefna er talinn nema 52 kílótonnum af kolefnisígildum á ársgrundvelli sem nemur um 2% af samfélagslosun Íslands á árinu 2024,“ segir í ársskýrslu sjóðsins.

Þetta er niðurstaða stjórnar sjóðsins sem áætlar að sá olíu- og raforkusparnaður sem sjóðurinn hafi stuðlað að í fyrra geti verið verðmetinn á 93 milljarða króna yfir fimmtán ára tímabil. 

Sá ábati er sagður rúmlega áttfaldur á við kostnað sjóðsins vegna styrktra verkefna. Loftlags- og orkusjóður styrkti verkefni fyrir tæpa 10,6 milljarða króna á árinu 2025. Rétt innan við helmingur var vegna kaupa á fólks- og sendibílum.

Styrkti um 7.200 ökutæki

Stjórn Loftslags- og orkusjóðs er skipuð af umhverfis- og orkumálaráðherra en sjóðurinn styður verkefni sem er ætlað að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis og auka hlut innlendra endurnýjanlegra orkugjafa. Hann styður einnig verkefni sem stuðla að orkuöryggi og samkeppnishæfni í orkumálum í samræmi við loftslagsmarkmið stjórnvalda. Sjóðurinn varð til í júlí 2024 og er árið 2025 því fyrsta heila starfsár hans.

Sjóðurinn styrkti 7.199 ökutæki á árinu 2025, þar af 6.724 fólks- og sendibíla og 453 hóp- og vörubifreiðar. Einnig voru styrkir veittir í tengslum við orkusparandi aðgerðir í gróðurhúsum, nýtingu og leit að jarðhita, tæknilausnir í landbúnaði, nýsköpunarlausnir í iðnaði og fleira.

Orkuskipti Loftslagsmál

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