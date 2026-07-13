Styrkt verkefni í fyrra sem spari þjóðinni 93 milljarða króna Eiður Þór Árnason skrifar 13. júlí 2026 23:35 Sjóðurinn styrkir meðal annars kaup á rafbílum. Vísir/Vilhelm Áætlað er að verkefni sem styrkt voru af Loftslags- og orkusjóði árið 2025 muni spara 23 milljónir olíulítra og raforku sem nemur 59 gígavattsstundum á ársgrundvelli. „Raforkusparnaðurinn samsvarar árlegri raforkunotkun um 15.000 heimila eða um 20.000 rafbíla - nær þreföldum fjölda þeirra bifreiða sem sjóðurinn styrkti á árinu. Samdráttur í losun [gróðurhúsalofttegunda] vegna styrktra verkefna er talinn nema 52 kílótonnum af kolefnisígildum á ársgrundvelli sem nemur um 2% af samfélagslosun Íslands á árinu 2024,“ segir í ársskýrslu sjóðsins. Þetta er niðurstaða stjórnar sjóðsins sem áætlar að sá olíu- og raforkusparnaður sem sjóðurinn hafi stuðlað að í fyrra geti verið verðmetinn á 93 milljarða króna yfir fimmtán ára tímabil. Sá ábati er sagður rúmlega áttfaldur á við kostnað sjóðsins vegna styrktra verkefna. Loftlags- og orkusjóður styrkti verkefni fyrir tæpa 10,6 milljarða króna á árinu 2025. Rétt innan við helmingur var vegna kaupa á fólks- og sendibílum. Styrkti um 7.200 ökutæki Stjórn Loftslags- og orkusjóðs er skipuð af umhverfis- og orkumálaráðherra en sjóðurinn styður verkefni sem er ætlað að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis og auka hlut innlendra endurnýjanlegra orkugjafa. Hann styður einnig verkefni sem stuðla að orkuöryggi og samkeppnishæfni í orkumálum í samræmi við loftslagsmarkmið stjórnvalda. Sjóðurinn varð til í júlí 2024 og er árið 2025 því fyrsta heila starfsár hans. Sjóðurinn styrkti 7.199 ökutæki á árinu 2025, þar af 6.724 fólks- og sendibíla og 453 hóp- og vörubifreiðar. Einnig voru styrkir veittir í tengslum við orkusparandi aðgerðir í gróðurhúsum, nýtingu og leit að jarðhita, tæknilausnir í landbúnaði, nýsköpunarlausnir í iðnaði og fleira. Orkuskipti Loftslagsmál Mest lesið Telja Sævar hafa verið tengilið Kastriots við skipverjana Innlent „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Innlent Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais Innlent Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Innlent Umferðarteppa á Hellisheiði vegna umferðaróhapps Innlent „Þeir sem taka pening frá veðmálafyrirtækjum ættu að líta í eigin barm“ Innlent „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Innlent „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Innlent Lokuðu flugbraut vegna dróna Innlent „Ég hélt að það erfiðasta yrði að lifa af nauðgunina sjálfa“ Innlent Fleiri fréttir Svona berðu kennsl á fyrstu einkenni heilabilunar Styrkt verkefni í fyrra sem spari þjóðinni 93 milljarða króna Lítil bjartsýni á úrslitastundu Ekki eigi að leyfa frekjukallinum að vaða uppi Loks fengið varanlegt heimili eftir yfir hundrað ár á Íslandi Grobba sig af stolnum trjám „Ég hélt að það erfiðasta yrði að lifa af nauðgunina sjálfa“ Óskiljanleg áfengissala, óvissa fyrir úrslitastund og úrkoman endalausa Dæmdur fyrir heimilisofbeldi en sagðist sjálfur hafa verið eins og gísl Telja Sævar hafa verið tengilið Kastriots við skipverjana „Stundum koma upp atvik“ Langflestir umsækjendur frá Úkraínu „Ef þú vilt græða þá ferðu í að selja loftkælingu í Evrópu“ „Þeir sem taka pening frá veðmálafyrirtækjum ættu að líta í eigin barm“ Byrjaði skyndilega að taka konuna hálstaki og hélt í 40 sekúndur Allt lið kallað út vegna elds í vélarrúmi „Það varð uppi fótur og fit“ Endurreisn mýranna megi ekki bíða lengur Olíuverð, trjáþjófnaður og áhrifagjörn ungmenni Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari „Elliðaárnar eru bakkafullar af göngulaxi“ Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Brotist inn í Fíladelfíuna og gítar stolið Gæti orðið hálf milljón árið 2037 Gagnrýnin byggð á misskilningi Innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu Lokuðu flugbraut vegna dróna Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Sektuðu í grennd við Símamótið Sjá meira