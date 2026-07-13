Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi á dögunum karlmann í skilorðsbundið fangelsi fyrir heimilisofbeldi, sem hann framdi á heimili sínu og þáverandi sambýliskonu sinnar í ágústmánuði 2022.
Honum var gefið að sök að ógna á alvarlegan og endurtekinn hátt lífi, heilsu og velferð konunnar með því að kýla hana ítrekað í augað, taka hana kverkataki þannig að hún átti erfitt með andardrátt, og setja olnboga sinn í hægri síðu hennar og brjóstkassa. Einnig segir í ákæru að hann hafi sparkað í síðu og hönd hennar, og veitt endurtekinn hnefahögg í hand- og fótleggi hennar.
Fyrir vikið hlaut konan ýmsa áverka.
Maðurinn neitaði sök. Hann vildi ekki gefa skýrslu fyrir dómi og lét sér nægja að hafa rætt við lögreglu. Samkvæmt framburði hans var hann að reyna að yfirgefa heimilið þegar konan hafi setið yfir honum og haldið niðri. Því hafi hann tekið utan um hana, en neitaði að um hálstak hafi verið að ræða.
Hún hafi ekki viljað að hann færi. Hann sagði að ástandið hafi verið líkt og honum væri haldið eins og gísl. Konan hafi tekið veski hans og reynt að þvinga hann til að vera áfram.
Fyrir dómi sagði konan að þau tvö hefðu átt í sambandi í tvö ár, en hann hafi fljótlega á þeim tíma byrjað að beita hana grófu andlegu ofbeldi, og síðan líkamlegu ofbeldi. Þá hafi hann ítrekað talað um að taka hana af lífi og hún óttast það.
Á meðal þess sem maðurinn sagði var að áverkar konunnar hafi meðal annars komið til vegna ótilgreindra æfinga, líklega í íþrótt eða álíka. Hún hins vegar útskýrði að þegar árásin átti sér stað hafi hún ekki ástundað umræddar æfingar í níu mánuði.
Dómurinn mat framburð hennar sem trúverðugan og lagði hann til grundvallar. Þá mat dómurinn það sem tortryggilegt að maðurinn hafi ekki viljað útskýra sína hlið málsins fyrir dómi. Að auki þótti framburður hans í andstöðu við gögn málsins.
„Þykir ekki varhugavert að álykta að frásögn ákærða hjá lögreglu teljist í heild sinni ótrúverðug,“ segir í dómnum.
Líkt og áður segir hlaut maðurinn skilorðsbundinn dóm, nánar tiltekið fimm mánaða fangelsi skilorðsbundið til tveggja ára. Þá er honum gert að greiða konunni 800 þúsund krónur, og þarf jafnframt að greiða þrjár milljónir í sakarkostnað.