Grobba sig af stolnum trjám

Trjáþjófnaður er landlægt vandamál að mati formanns Skógræktarfélags Selfoss en trjám var stolið úr Hellisskógi á Selfossi um helgina. Honum svíður að fólk steli trjám úr skógum sem sjálfboðaliðar hafi unnið hörðum höndum að því að byggja upp.
Fjörutíu ár eru síðan fyrstu trjánum í Hellisskógi var plantað en áður voru þar aðeins móar og mýrar. Síðan þá hefur skógurinn vaxið og dafnað vel og verið vinsælt útivistarsvæði. Örn Óskarsson formaður Skógræktarfélags Selfoss hefur staðið vaktina frá upphafi en um helgina áttaði hann sig á því að nokkur tré höfðu verið tekin úr skóginum.
Um þrjú tré var að ræða eða virginíuhegg, garðahlyn og hrossakastaínu en öll voru hátt í tveir metrar á hæð.
„Allt mjög stæðileg tré og mikið til grósku. Þetta hefur verið tekið oft áður en oft þá bara eitt og eitt. Svo hafa komið undantekningar en dæmi eru um það að menn hafi fyllt garð hérna niðri á Selfossi af stolnum trjám úr Hellisskógi og grobbað sig af því,“ segir Örn.
Hann telur ólíklegt að trén lifi af þar sem þeim var kippt upp með rótum. Í sumar hafi einnig horfið tré í miðbæ Selfoss og við sundlaugina í bænum. Þá komi reglulega upp mál þar sem tré eru tekin úr skógum landsins.
„Þetta er náttúrulega landlægt vandamál að verða og virðist vera vaxandi og þá oft teknar einhverjar verðmætar tegundir sem eru hugsanlega dýrar í gróðrarstöðvum. Þannig að margir hverjir vita alveg hvað þeir eru að gera.
Til tals hefur komið að setja upp eftirlitsmyndavélar á svæðinu. Örn segir að sér svíði að fólk steli trjám úr skógum sem hópur sjálfboðaliða hafi eytt ómældum tíma í að byggja upp.
„Að menn skuli virkilega hafa einhverja ánægju af því að hafa stolið tré í garðinum. Það er í fyrsta lagi að horfa á það kannski alla daga og dást að því og svo þetta að menn geri sér grein fyrir því að þetta er vinna oft og tíðum sjálfboðaliða. Þetta er ákveðinn kostnaður oft og tíðum sem felst í því að rækta þetta og náttúrulega algjör synd að síðan komi einhverjir óvitar bara og steli og haldi að þeir græði einhverjar krónur.“