Byrjaði skyndilega að taka konuna hálstaki og hélt í 40 sekúndur Jón Þór Stefánsson skrifar 13. júlí 2026 13:10 Maðurinn og konan hittust í miðbænum áður en umrædd atvik áttu sér stað. Vísir/Vilhelm Karlmaður hefur verið dæmdur í tveggja ára fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir að nauðga konu. Í ákæru segir að þau hafi hafið samræði með beggja vilja, en hann svo farið að beita hana ofbeldi meðan hún reyndi að fá hann til að hætta. Atvikin sem málið varðar áttu sér stað að nóttu til í maí 2022. Manninum, sem heitir Finnbogi Þór Gunnarsson, var gefið að sök að beita konuna ofbeldi og ólögmætri nauðung eftir að þau hafi byrjað að hafa samræði með beggja vilja, til þess að halda samræðinu áfram. Hann neitaði sök. Í ákæru segir að hann hafi tekið um háls konunnar og þrengt að meðan hún reyndi að fá hann til að hætta, meðal ananrs með því að slá í hann. Maðurinn hafi hins vegar slegið konuna ítrekað í lærið, hrækt í andlit hennar, slegið hana utan undir, rifið í hár hennar og sett getnaðarlim sinn í endaþarm hennar. Fyrir vikið hlaut konan ýmsa áverka um líkamann. Kynntust á stefnumótaforriti Finnbogi og konan kynntust á stefnumótaforriti og höfðu hist einu sinni áður fyrir umrædda nótt. Þeim bar saman um að í fyrra skiptið sem þau hittust hafi þau stundað kynlíf og bæði verið sátt við það. Að sögn Finnboga voru atvikin svipuð í bæði skiptin sem þau hittust, nema í seinna skiptið hafi hann beitt hana hálstaki en ekki í það fyrra. Hann sagði hana hafa viljað það. Umrædda maínótt hafi þau hist í miðbæ Reykjavíkur og ákveðið að fara heim til hennar að stunda kynlíf. Bæði munu hafa verið nokkuð drukkin. Þrátt fyrir það sögðust bæði hafa verið ágætu ástandi og muna vel eftir atvikum. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í málinu.Vísir/Vilhelm Að sögn hennar hafi samræði þeirra verið eðlilegt til að byrja með, en skyndilega hafi hann beitt hana ofbeldi meðan hann lá ofan á henni. Það gerði hann með því að taka hana föstu kyrkingartaki sem hún taldi að hefði varað í um fjörutíu sekúndur, og varð til þess að hún átti erfitt með andardrátt, og ekki komið upp orði. Svo hafi hann beitt hinu ofbeldinu, líkt og greinir í ákæru. Framburður hennar á Neyðarmóttökunni, hjá lögreglu, og fyrir dómi mun hafa verið sambærilegur. Framburður Finnboga var einnig skýr og stöðugur frá upphafi. Þó var það mat dómsins að framburður hans ætti síður stoð í gögnum málsins en hennar, og var hennar framburður því lagður til grundvallar. Ekki samþykki fyrir ofbeldinu Í dómnum segir að Finnboga hafi átt að vera ljóst að samþykki konunnar næði „ekki til þeirrar ofbeldisfullu háttsemi sem hann beitti hana. Engin gögn benda til þess að hann hafi mátt ætla að samþykki lægi fyrir.“ Líkt og áður segir var Finnbogi dæmdur í tveggja ára fangelsi. Þá er honum gert að greiða konunni tvær milljónir króna í mikabætur, og annan sakarkostnað upp á tæplega fjórar milljónir króna. Fréttin hefur verið uppfærð. Kynferðisofbeldi Dómsmál Mest lesið Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Innlent Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais Innlent Lokuðu flugbraut vegna dróna Innlent „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Innlent Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari Innlent „Þeir sem taka pening frá veðmálafyrirtækjum ættu að líta í eigin barm“ Innlent Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu Erlent Gagnrýnin byggð á misskilningi Innlent McConnell birtir mynd af sér á spítala Erlent Byrjaði skyndilega að taka konuna hálstaki og hélt í 40 sekúndur Innlent Fleiri fréttir „Ef þú vilt græða þá ferðu í að selja loftkælingu í Evrópu“ „Þeir sem taka pening frá veðmálafyrirtækjum ættu að líta í eigin barm“ Byrjaði skyndilega að taka konuna hálstaki og hélt í 40 sekúndur Allt lið kallað út vegna elds í vélarrúmi „Það varð uppi fótur og fit“ Endurreisn mýranna megi ekki bíða lengur Olíuverð, trjáþjófnaður og áhrifagjörn ungmenni Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari „Elliðaárnar eru bakkafullar af göngulaxi“ Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Brotist inn í Fíladelfíuna og gítar stolið Gæti orðið hálf milljón árið 2037 Gagnrýnin byggð á misskilningi Innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu Lokuðu flugbraut vegna dróna Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Sektuðu í grennd við Símamótið „Við erum að svara kalli tímans“ Búið að opna Holtavörðuheiði aftur Umferðarteppa á Hellisheiði vegna umferðaróhapps Á fimmta tug barna vilja sækja skóla í Grindavík „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Hvalur skaut up kollinum í Hólmavík Mælirinn segir 33 gráður „Af og frá“ að Ísland framselji löggjafarvaldið með inngöngu Atvinnulausum í byggingariðnaði fjölgar gríðarlega Þrjú kynferðisbrot á tónleikasvæðinu til rannsóknar Brotist inn og peningaskápur tekinn Þrír gistu í fangageymslu og töluvert um fölsuð skilríki Sjá meira