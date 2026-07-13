Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari Jón Þór Stefánsson skrifar 13. júlí 2026 11:36 Jón Rúnar var formaður knattspyrnudeildar FH á árunum 2005 til 2019. Vísir/Arnar Hafnarfjarðarbær hefur verið sýknaður af kröfum Jóns Rúnars Halldórssonar, fyrrverandi formanns knattspyrnudeildar FH, í Héraðsdómi Reykjaness. Hann hafði farið fram á að bærinn myndi greiða sér 2,5 milljónir króna fyrir að afhenda fjölmiðlum gögn. Jón Rúnar segir dóminn rangan, en hefur ekki tekið ákvörðun um áfrýjun. Uppruna málsins má rekja til knatthússins Skessunnar sem var opnað í október árið 2019 á níutíu ára afmæli FH. Framkvæmdin á byggingu hússins fór langt fram úr áætlun og vegna þungarar fjárhagsstöðu íþróttafélagsins fór það á leit bæjarins um að það myndi kaupa knatthúsið af sér. Bærinn fékk ráðgjafarfyrirtækið Deloitte til að fara í saumana á framkvæmdinni, og fjölmiðlar fjölluðu síðan um þá skýrslu sem fyrirtækið skilaði af sér. Sjá nánar: Tugir milljóna króna beint til formanns FH Jón Rúnar sagði að ummæli í skýrslu Deloitte hafi verið röng, um að félag í eigu hans, Best Hús ehf., hafi fengið um 393 milljónir króna greiddar frá FH í tengslum við byggingu Skessunnar, á meðan hann var í sjálfboðastarfi hjá félaginu, þrátt fyrir að einungis hluti þeirra greiðslna hafi verið tilgreindur í ársreikningum FH. Þá vildi Jón Rúnar meina að Hafnarfjarðarbær hefði ekki átt að veita fjölmiðlum skýrsluna. En bærinn sagði að sér hafi verið skylt að gera svo, enda hafi hún fjallað um meðferð opinbers fjár. Í dómnum er bent á að Hafnarfjarðarbær hafi ekki verið höfundur skýrslunnar né þeirra frétta sem skrifaðar voru um málið, og því geti bærinn ekki verið ábyrgur fyrir staðhæfingum sem í þeim fundust, líkt og varðandi meintar ærumeiðandi aðdróttanir. Jafnframt er það mat dómsins að rétt hafi verið hjá bænum að afhenda fjölmiðlum skýrsluna. Hagsmunir almennings fyrir að fá að sjá hana hafi verið ríkari en hagsmunir Jóns. Raunar, segir í dómnum, hefði Jón Rúnar mátt vera undirbúinn fyrir það að upplýsingar um félag hans tengt þessari framkvæmd yrðu gerðar opinberar. Þó, féllst héraðsdómur á það með Jóni Rúnari að það hefði samrýmst góðri stjórnsýsluframkvæmd að óska eftir afstöðu hans eða félags hans um afhendingu skýrslunnar. Hins vegar var aðalstjórn FH kunnugt um beiðni fjölmiðla og kom félagið mótmælum sínum á framfæri. Einnig er bent á að Hafnarfjarðarbær hafi leitað sér lögfræðiálits um álitaefnið fyrir afhendinguna, og því ljóst að bærinn hafi tekið ákvörðun að vel ígrunduðu máli. Hálfkveðin vísa fyrir fjölmiðla að botna „Þetta er röng niðurstaða,“ segir Jón Rúnar í samtali við Vísi. „Ég hef að sjálfsögðu sömu rök fyrir því og ráku mig af stað. Síðan er verið að meta það hvað framhaldið verður.“ Jón Rúnar hefur ekki tekið ákvörðun um hvort hann muni áfrýja dómnum eða ekki, en segir að hann yrði þó ekki hissa ef hann myndi gera það. Hann tekur fram að einstaklingar standi verr í málum gegn opinberum aðilum. Það kosti hann stórfé að standa í máli sem þessu, en hið opinbera eigi nægan pening til þess, pening sem meðal annars hefur fengist úr hans vasa. Meðal þess sem Jón Rúnar gagnrýnir er að umrædd skýrsla, sem hafi verið full af fyrirvörum, hafi verið send til fjölmiðla. „Þarna er verið að leggja blessun sína yfir það að opinber aðili sendi fjölmiðlum hálfkveðna vísu, fyrir fjölmiðla að botna, hver á sinn hátt. Það er algjörlega galið í mínum huga.“ Skilur ekki alltaf dómarann, eins og í fótbolta Líkt og áður segir varðaði niðurstaða dómsins að miklu leyti rétt almennings til upplýsinga um meðferð almannafés. „Dómurinn byggir verulega á því að þarna sé verið að fara með almannafé eða almannahagsmuni. Ég bara get ekki séð hvernig fólk fær það út. Því Hafnarfjarðarbær kaupir þrjár eignir af FH, greiðir fyrir það, og það er hin eiginlega meðferð á almannafé,“ segir Jón Rúnar. „Hvað gerir FH við peninginn? Það gerir upp við lánadrottna, bankann, sem var auðvitað aðal orsökinn fyrir því að þessi gjörningur átti sér stað, vegna þess að það var ekki hægt að borga bankanum. Er það þá meðferð á almannafé að borga bankanum? Síðan er afgangur, og FH nýtir það til að greiða þeim sem veittu þjónustu við byggingu Skessunnar, en um leið þurfti FH að taka lán til að klára sig af byggingunni, upp á nokkur hundruð milljónir, sem þeir ráðstöfuðu til þess að borga þjónustuaðilanum. Er það ráðstöfun á almannafé? Ég bara skil ekki svona niðurstöður,“ bætir hann við. „En það er eins og í fótboltaleik, maður skilur ekki alltaf niðurstöðu dómarans. “ FH Hafnarfjörður Úttekt á byggingu Skessunnar í Hafnarfirði Mest lesið Lokuðu flugbraut vegna dróna Innlent Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais Innlent Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Innlent „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Innlent Sænskur Evrópuþingmaður kærir danskan kollega til lögreglu Erlent Gagnrýnin byggð á misskilningi Innlent McConnell birtir mynd af sér á spítala Erlent Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari Innlent Gæti orðið hálf milljón árið 2037 Innlent Innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu Innlent Fleiri fréttir „Það varð uppi fótur og fit“ Endurreisn mýranna megi ekki bíða lengur Olíuverð, trjáþjófnaður og áhrifagjörn ungmenni Hafnarfjörður hafði betur gegn Jóni Rúnari „Elliðaárnar eru bakkafullar af göngulaxi“ Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Brotist inn í Fíladelfíuna og gítar stolið Gæti orðið hálf milljón árið 2037 Gagnrýnin byggð á misskilningi Innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu Lokuðu flugbraut vegna dróna Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Sektuðu í grennd við Símamótið „Við erum að svara kalli tímans“ Búið að opna Holtavörðuheiði aftur Umferðarteppa á Hellisheiði vegna umferðaróhapps Á fimmta tug barna vilja sækja skóla í Grindavík „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Hvalur skaut up kollinum í Hólmavík Mælirinn segir 33 gráður „Af og frá“ að Ísland framselji löggjafarvaldið með inngöngu Atvinnulausum í byggingariðnaði fjölgar gríðarlega Þrjú kynferðisbrot á tónleikasvæðinu til rannsóknar Brotist inn og peningaskápur tekinn Þrír gistu í fangageymslu og töluvert um fölsuð skilríki Hitabylgjur, fullveldi og Megas Þrír handteknir grunaðir um líkamsárás Heilbrigðiseftirlitið ekki áður séð mengun í fjörunni við vinnslustöð Hvals Unnið að hrunvörnum við Holtsnúp Sjá meira