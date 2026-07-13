Innbrot í sælkerabakarí: „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 13. júlí 2026 10:53 Aurore hefur verið búsett á Íslandi í sjö ár og á verslunina Sweet Aurore Reykjavík. Gunnar Freyr Gunnarsson Brotist var inn í sælkerabakaríið Sweet Aurora Reykjavík í miðbæ Reykjavíkur aðfaranótt sunnudags og peningum stolið. Eigandinn er miður sín en afar þakklátur fyrir stuðning samfélagsins sem stendur með henni. Hún stefnir ótrauð á að halda fjögurra ára afmælisveislu verslunarinnar. „Ég mætti í vinnuna í gærmorgun og kom að skrifstofunni í bakaríinu í rústi og var allt brotið á gólfinu. Peningaskápurinn var galopinn og allur peningurinn farinn,“ segir Aurore Pélier Cady, eigandi Sweet Aurora Reykjavík sem selur franskt bakkelsi. Aurore hringdi í lögregluna um leið sem kom og hóf rannsókn. Eftirlitsmyndavélin í andyrri verslunarinnar hafði ekki náð góðri mynd af þjófnum en sjálf fann hún far eftir hendi þjófsins. Verslunin er á gatnamótum Bergstaðastrætis og Spítalastígs.Kevin Pages „Það var 150 þúsund krónum stolið, sem er mjög mikið fyrir svona lítið fyrirtæki,“ segir Aurore en hún ætlaði að nota peninginn til að greiða fyrir fjögurra ára afmælisveislu fyrirtækisins næsta föstudag. Vegna fjárhagserfiðleika opnaði Aurore samt sem áður verslunina í gærmorgun og varaði fylgjendur sína við því að hún myndi ef til vill ekki vera með bros á vör. „Ég grét í allan gærdag en opnaði samt, þetta er svo erfiður bransi að ég gat ekki haft lokað í gær. Ég er venjulega með lokað á mánudögum svo ég fæ frí í dag. Sýningin verður að halda áfram, ég get ekki tapað meira.“ Hvetur fólk til að styðja „kaupmanninn á horninu“ Bjartmar birti mynd af sér við verslunina og hvetur fólk til að styðja „kaupmanninn á horninu“.Facebook Innbrotið hefur vakið athygli á Facebook en Bjartmar Leósson, sem er þekktur sem hjólahvíslarinn, birti færslu þar sem hann hvetur fólk til að kíkja við í bakaríinu. „Við þurfum að standa með kaupmanninum á horninu, svona staðir gera borgina okkar betri,“ skrifar hann í færslunni sem yfir þúsund manns hafa líkað við. Aurore segist hrærð yfir viðbrögðunum. „Maðurinn hafði samband við mig, kom eftir að ég lokaði og spurði hvort það væri í lagi ef hann myndi birta færsluna. Hann var svo almennilegur. Ég er búin að vera svo þakklát fyrir allan stuðninginn,“ segir hún. „Þetta hljómar kannski kjánalega en sem innflytjandi vermir það hjartaræturnar þegar samfélagið kemur svona saman. Ég var ekki að búast við þessu í fullri hreinskilni.“ Þetta er í sjöunda skipti sem Aurore verður fyrir innbroti.Eyrún Lydia Hún vilji sjálf ekki óska eftir fjárhagsaðstoð en vinkona hennar hafi krafist þess að stofna GoFundMe-síðu þar sem fólk ytra vildi styðja við verslunina. Þá stendur enn til að halda fjögurra ára afmælisveisluna á föstudag. Aurore tekur fram að öllum sé boðið á milli fimm og átta í verslunina sem er við Bergstaðastræti í miðbæ Reykjavíkur. Sjöunda innbrotið Hægt er að festa kaup á alvöru frönsku bakkelsi í versluninni.Kevin Pages Þetta er ekki í fyrsta skipti sem Aurore verður fyrir slíku en á þeim fjórum árum sem hún bjó á Laugavegi var sex sinnum brotist inn til hennar. „Í flestum tilfellum var það fólk sem var að neyta fíkniefna. Ég náði að stoppa þau í nær öll skiptin og hringja í lögregluna eða hræða þau á brott með skóflu,“ segir hún. Að endingu hafi hún flutt sig um set og hefur ekki lent í innbroti á nýja heimilinu. Samt sem áður telur hún að á þeim sjö árum sem hún hefur verið búsett á Íslandi hafi innbrotum farið fjölgandi og ekki einungis í miðborginni. 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