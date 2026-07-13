Innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu Áróra L Davíðsdóttir skrifar 13. júlí 2026 06:25 Brotist var inn í kirkju á höfuðborgarsvæðinu í nótt. Lögreglustöð eitt barst tilkynning um innbrotið en hún sinnir verkefnum í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ, og á Seltjarnarnesi. Vísir/Vilhelm Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu bárust þrjár tilkynningar um yfirstaðið innbrot í nótt, tvö í heimahús og eitt í kirkju. Einn var handtekinn í þágu rannsóknar á öðru innbrotinu í heimahús en málin séu öll í rannsókn. Er þetta meðal þeirra 52 mála skráð í kerfi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá því klukkan fimm síðdegis í gær til klukkan fimm í morgun. Fjórir séu vistaðir í fangageymslu. Auk hinna þriggja innbrotanna barst lögreglu tilkynning um tvo sem höfðu reynt að brjótast inn í samkomuhús og reynt að stela þaðan flöskusjóði. Einn var handtekinn vegna líkamsárásar við verslunarmiðstöð en var laus að lokinni skýslutöku. Málinu er ekki lýst frekar en að atvikið hafi átt sér stað í umdæmi lögreglustöðvar þrjú, sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti. Þá hafði lögregla afskipti af manni sem hafði átt við skráningarnúmer bifreiðar og er grunaður um skjalafals. Lögreglumál Mest lesið Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais Innlent Lokuðu flugbraut vegna dróna Innlent „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Innlent „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Innlent Minnst 27 létust þegar eldur kviknaði á bar í Taílandi Erlent Umferðarteppa á Hellisheiði vegna umferðaróhapps Innlent Níu ára stúlka meðal þeirra sem fórust og árásir enn nær daglegt brauð Erlent Sektuðu í grennd við Símamótið Innlent „Við erum að svara kalli tímans“ Innlent Búið að opna Holtavörðuheiði aftur Innlent Fleiri fréttir Innbrot í kirkju á höfuðborgarsvæðinu Lokuðu flugbraut vegna dróna Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Sektuðu í grennd við Símamótið „Við erum að svara kalli tímans“ Búið að opna Holtavörðuheiði aftur Umferðarteppa á Hellisheiði vegna umferðaróhapps Á fimmta tug barna vilja sækja skóla í Grindavík „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Hvalur skaut up kollinum í Hólmavík Mælirinn segir 33 gráður „Af og frá“ að Ísland framselji löggjafarvaldið með inngöngu Atvinnulausum í byggingariðnaði fjölgar gríðarlega Þrjú kynferðisbrot á tónleikasvæðinu til rannsóknar Brotist inn og peningaskápur tekinn Þrír gistu í fangageymslu og töluvert um fölsuð skilríki Hitabylgjur, fullveldi og Megas Þrír handteknir grunaðir um líkamsárás Heilbrigðiseftirlitið ekki áður séð mengun í fjörunni við vinnslustöð Hvals Unnið að hrunvörnum við Holtsnúp Hluti af þriðja vinningi lenti á Íslandi Stutt í að beint flug til Kína fari í sölu Ríkissaksóknari telur að Margrét eigi ekki að fá að áfrýja til Landsréttar Túlka verði niðurstöðurnar af varfærni Breiðholtsbrú opin fyrir umferð Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Gefur engin fyrirheit um lækkun áfengisgjalda Kynferðisbrot á Hólum og gular viðvaranir Sjá meira