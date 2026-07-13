Innlent

Inn­brot í kirkju á höfuð­borgar­svæðinu

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Brotist var inn í kirkju á höfuðborgarsvæðinu í nótt. Lögreglustöð eitt barst tilkynning um innbrotið en hún sinnir verkefnum í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ, og á Seltjarnarnesi.
Brotist var inn í kirkju á höfuðborgarsvæðinu í nótt. Lögreglustöð eitt barst tilkynning um innbrotið en hún sinnir verkefnum í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ, og á Seltjarnarnesi. Vísir/Vilhelm

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu bárust þrjár tilkynningar um yfirstaðið innbrot í nótt, tvö í heimahús og eitt í kirkju. Einn var handtekinn í þágu rannsóknar á öðru innbrotinu í heimahús en málin séu öll í rannsókn.

Er þetta meðal þeirra 52 mála skráð í kerfi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu frá því klukkan fimm síðdegis í gær til klukkan fimm í morgun. Fjórir séu vistaðir í fangageymslu.

Auk hinna þriggja innbrotanna barst lögreglu tilkynning um tvo sem höfðu reynt að brjótast inn í samkomuhús og reynt að stela þaðan flöskusjóði.

Einn var handtekinn vegna líkamsárásar við verslunarmiðstöð en var laus að lokinni skýslutöku. Málinu er ekki lýst frekar en að atvikið hafi átt sér stað í umdæmi lögreglustöðvar þrjú, sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti.

Þá hafði lögregla afskipti af manni sem hafði átt við skráningarnúmer bifreiðar og er grunaður um skjalafals. 

Lögreglumál

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