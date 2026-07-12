Lokuðu flugbraut vegna dróna Eiður Þór Árnason skrifar 12. júlí 2026 23:56 Reykjavíkurflugvöllur í þoku. Vísir/Vilhelm Flugbraut á Reykjavíkurflugvelli var lokað um tíma í dag og óskað eftir aðstoð lögreglu þegar dróna var flogið nálægt vellinum í leyfisleysi. Hann sást utan flugvallarsvæðis og var flugbrautin opnuð aftur skömmu síðar. Viðar Jökull Björnsson, flugvallarstjóri á Reykjavíkurflugvelli, segir að farþegavél Icelandair hafi verið yfir miðbæ Reykjavíkur á leið til lendingar þegar flugmaður tilkynnir að sést hafi til dróna nálægt vélinni og hann líklega í aðflugsleið inn á flugbraut. „Þeir voru ekkert í þeirri flugstefnu heldur sáu hann bara og tilkynna þetta til flugturnsins og það er þá tilkynnt áfram til lögreglu. Flugumferðarstjórar á Reykjavíkurflugvelli lokuðu flugbrautinni og þessari aðflugsleið og brottflugsleið, tilkynna til lögreglu og lögreglan fór svo á staðinn með einhver tæki og tól sem þeir eiga til þess að nema þetta eða leita að stjórnendum dróna. Ég veit ekki svo sem hvað kom út úr þeirri leit en skömmu síðar var brautin opnuð aftur,“ segir Viðar. Fjölgun í umsóknum Dróninn var utan flugvallarsvæðis þegar tilkynnt var um hann og ekki sást til hans aftur eftir þetta. Flugið var óheimilt þar sem stjórnandi drónans hafði ekki sótt um heimild fyrir fluginu á heimasíðu Isavia, að sögn Viðars. Mikil fjölgun hafi verið í umsóknum um slíkar heimildir til drónaflugs við flugvöllinn samhliða aukinni drónaeign landsmanna. Viðar veit ekki til þess að það hafi sömuleiðis verið vöxtur í óleyfilegu flugi slíkra tækja. Flug Reykjavík Isavia Reykjavíkurflugvöllur Mest lesið „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Innlent Umferðarteppa á Hellisheiði vegna umferðaróhapps Innlent „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Innlent Búið að opna Holtavörðuheiði aftur Innlent Stutt í að beint flug til Kína fari í sölu Innlent Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Innlent Þrjú kynferðisbrot á tónleikasvæðinu til rannsóknar Innlent Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin Innlent Heilbrigðiseftirlitið ekki áður séð mengun í fjörunni við vinnslustöð Hvals Innlent „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ Innlent Fleiri fréttir Lokuðu flugbraut vegna dróna Hanna Katrín fékk bréf frá Judi Dench og Ricky Gervais „Gefa löggjafanum og lögreglunni fingurinn og fólkinu í landinu líka“ Sektuðu í grennd við Símamótið „Við erum að svara kalli tímans“ Búið að opna Holtavörðuheiði aftur Umferðarteppa á Hellisheiði vegna umferðaróhapps Á fimmta tug barna vilja sækja skóla í Grindavík „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Hvalur skaut up kollinum í Hólmavík Mælirinn segir 33 gráður „Af og frá“ að Ísland framselji löggjafarvaldið með inngöngu Atvinnulausum í byggingariðnaði fjölgar gríðarlega Þrjú kynferðisbrot á tónleikasvæðinu til rannsóknar Brotist inn og peningaskápur tekinn Þrír gistu í fangageymslu og töluvert um fölsuð skilríki Hitabylgjur, fullveldi og Megas Þrír handteknir grunaðir um líkamsárás Heilbrigðiseftirlitið ekki áður séð mengun í fjörunni við vinnslustöð Hvals Unnið að hrunvörnum við Holtsnúp Hluti af þriðja vinningi lenti á Íslandi Stutt í að beint flug til Kína fari í sölu Ríkissaksóknari telur að Margrét eigi ekki að fá að áfrýja til Landsréttar Túlka verði niðurstöðurnar af varfærni Breiðholtsbrú opin fyrir umferð Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Gefur engin fyrirheit um lækkun áfengisgjalda Kynferðisbrot á Hólum og gular viðvaranir Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin Sjá meira