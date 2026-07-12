Innlent

Lokuðu flug­braut vegna dróna

Eiður Þór Árnason skrifar
Reykjavíkurflugvöllur í þoku.
Reykjavíkurflugvöllur í þoku. Vísir/Vilhelm

Flugbraut á Reykjavíkurflugvelli var lokað um tíma í dag og óskað eftir aðstoð lögreglu þegar dróna var flogið nálægt vellinum í leyfisleysi. Hann sást utan flugvallarsvæðis og var flugbrautin opnuð aftur skömmu síðar.

Viðar Jökull Björnsson, flugvallarstjóri á Reykjavíkurflugvelli, segir að farþegavél Icelandair hafi verið yfir miðbæ Reykjavíkur á leið til lendingar þegar flugmaður tilkynnir að sést hafi til dróna nálægt vélinni og hann líklega í aðflugsleið inn á flugbraut.

„Þeir voru ekkert í þeirri flugstefnu heldur sáu hann bara og tilkynna þetta til flugturnsins og það er þá tilkynnt áfram til lögreglu. 

Flugumferðarstjórar á Reykjavíkurflugvelli lokuðu flugbrautinni og þessari aðflugsleið og brottflugsleið, tilkynna til lögreglu og lögreglan fór svo á staðinn með einhver tæki og tól sem þeir eiga til þess að nema þetta eða leita að stjórnendum dróna. Ég veit ekki svo sem hvað kom út úr þeirri leit en skömmu síðar var brautin opnuð aftur,“ segir Viðar.

Fjölgun í umsóknum

Dróninn var utan flugvallarsvæðis þegar tilkynnt var um hann og ekki sást til hans aftur eftir þetta. Flugið var óheimilt þar sem stjórnandi drónans hafði ekki sótt um heimild fyrir fluginu á heimasíðu Isavia, að sögn Viðars.

Mikil fjölgun hafi verið í umsóknum um slíkar heimildir til drónaflugs við flugvöllinn samhliða aukinni drónaeign landsmanna. Viðar veit ekki til þess að það hafi sömuleiðis verið vöxtur í óleyfilegu flugi slíkra tækja.

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