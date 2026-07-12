Rosenborg vann öruggan og afar sannfærandi 3-0 sigur gegn Kristiansund í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag, í fyrsta leik norska stórveldisins undir stjórn Freys Alexanderssonar.
Freyr var rekinn frá Brann í byrjun júní en fékk fljótt starf í sömu deild þegar hann var ráðinn til Rosenborgar.
Rosenborg hefur átt afar erfitt uppdráttar á tímabilinu og var í fallsæti þegar Freyr tók við en með sigrinum í dag náði Rosenborg að senda Kristiansund niður í fallsæti.
Jonas Svensson kom Rosenborg yfir á 25. mínútu og Dávid Duris bætti við marki skömmu síðar. Amin Chiakha skoraði svo á 54. mínútu og innsiglaði draumabyrjun Freys í starfi, þó að munurinn hefði alveg getað orðið meiri.
Júlíus Mar Júlíusson stóð í vörn Kristiansund að vanda.
Rosenborg er núna með 12 stig eftir 12 leiki, í 13. sæti af 16 liðum, en aðeins stigi fyrir ofan Kristiansund og áfram í bullandi fallbaráttu. Að sama skapi eru þó til að mynda aðeins þrjú stig upp í 8. sæti. Start er neðst í deildinni með sjö stig.
Fyrrverandi lærisveinar Freys í Brann unnu 2-1 sigur gegn Start í dag, í fyrsta leik sínum eftir brotthvarf hans, þar sem sigurmarkið kom á 90. mínútu. Kristall Máni Ingason var í byrjunarliði Brann og lék fram á 62. mínútu. Sævar Atli Magnússon var svo á varamannabekknum og gæti því farið að spila að nýju eftir langvinna baráttu við meiðsli, en Eggert Aron Guðmundsson var utan hóps.
Viðar Ari Jónsson var á varamannabekknum hjá HamKam sem gerði 2-2 jafntefli við Sandefjord á útivelli.