Innlent

Um­ferðar­teppa á Hellis­heiði vegna umferðaróhapps

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Svo virðist sem hjólhýsið hafi farið á hliðina.
Svo virðist sem hjólhýsið hafi farið á hliðina.

Hellisheiðinni var lokað um stund til vesturs vegna umferðaróhapps á veginum. Opnað hefur verið fyrir umferð en gengur hún hægt.

Þetta kemur fram á umferðin.is, vefsíðu Vegagerðarinnar. Á mynd af vettvangi má sjá að fellihýsi virðist hafa fokið af veginum. Jón Þór Karlsson, lögreglufulltrúi hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, staðfestir að bíll með hjólhýsi fór þversum og fór hjólhýsið á hliðina.

Búið er að opna aftur fyrir umferð en gengur hún heldur hægt. Ekki hefur verið tilkynnt um slys á fólki. Töluvert hvassviðri er á svæðinu og gæti óhappið mögulega tengst því.

Gera má ráð fyrir því að margir leggi nú leið sína í átt að höfuðborgarsvæðinu frá Selfossi þar sem fjölskylduhátíð Kótelettunar fór fram um helgina. 

Fréttin hefur verið uppfærð.

Umferð

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