Hellisheiðinni var lokað um stund til vesturs vegna umferðaróhapps á veginum. Opnað hefur verið fyrir umferð en gengur hún hægt.
Þetta kemur fram á umferðin.is, vefsíðu Vegagerðarinnar. Á mynd af vettvangi má sjá að fellihýsi virðist hafa fokið af veginum. Jón Þór Karlsson, lögreglufulltrúi hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, staðfestir að bíll með hjólhýsi fór þversum og fór hjólhýsið á hliðina.
Búið er að opna aftur fyrir umferð en gengur hún heldur hægt. Ekki hefur verið tilkynnt um slys á fólki. Töluvert hvassviðri er á svæðinu og gæti óhappið mögulega tengst því.
Gera má ráð fyrir því að margir leggi nú leið sína í átt að höfuðborgarsvæðinu frá Selfossi þar sem fjölskylduhátíð Kótelettunar fór fram um helgina.
Fréttin hefur verið uppfærð.