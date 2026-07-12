Innlent

Hellis­heiði lokað vegna umferðaróhapps

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Svo virðist sem hjólhýsið hafi farið á hliðina.
Svo virðist sem hjólhýsið hafi farið á hliðina.

Hellisheiðinni hefur verið lokað til vesturs vegna umferðaróhapps á veginum.

Þetta kemur fram í á umferðin.is, vefsíðu Vegagerðarinnar. Á mynd af vettvangi má sjá að fellihýsi virðist hafa fokið af veginum.

Gera má ráð fyrir því að margir leggi nú leið sína til Reykjavíkur frá Selfossi þar sem tónlistarhátíð var þar um helgina. 

Fréttin verður uppfærð.

Umferð

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