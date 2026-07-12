Sjáðu Róbert Frosta tryggja GAIS dísætan sigur Sindri Sverrisson skrifar 12. júlí 2026 16:22 Róbert Frosti Þorkelsson var á skotskónum fyrir GAIS í dag. GAIS Hinn 20 ára Róbert Frosti Þorkelsson tryggði GAIS afar sætan sigur gegn Elfsborg, 1-0, í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Róbert Frosti skoraði markið snemma í seinni hálfleiknum þegar hann fékk sendingu inn í teig og gerði frábærlega í að taka við boltanum, snúa og koma honum í hægra hornið. Thorkelsson ger Gais ledningen i början av andra halvlek 💥Se alla höjdpunkter, mål och klipp från Allsvenskan på Fotbollskanalen: https://t.co/ab3s0uY4Bd pic.twitter.com/tSzkMN9R8H— Fotbollskanalen (@fotbollskanal) July 12, 2026 Þetta var annað mark Garðbæingsins í deildinni í sumar og afar mikilvægt því það kom GAIS upp fyrir Elfsborg, sem og fleiri lið, og í 4. sæti deildarinnar. GAIS er með 19 stig eftir 13 leiki, stigi á eftir Häcken sem á leik til góða en nú stigi á undan Elfsborg. Sænski boltinn Mest lesið Boltinn í vír og Norðmenn segja algjört hneyksli að markið skyldi standa Fótbolti FIFA: Örflagan sýnir enga snertingu við vírinn Fótbolti Dregur Aþenu úr keppni og sakar borgina um valdníðslu Körfubolti Hökta áfram og mæta Englandi í undanúrslitum Fótbolti Hissa á útspili Haalands Fótbolti McGregor entist aðeins í 69 sekúndur Sport Haaland eldri hraunar yfir dómarana Fótbolti Sýður á Svisslendingum Fótbolti Maður dagsins á HM: Öldungar á rassinum og nærbuxur Kim Kardashian Fótbolti Metið kolféll í Laugavegshlaupinu Sport Fleiri fréttir „Mikil saga og mikill sársauki“ Sýður á Svisslendingum Haaland eldri hraunar yfir dómarana Argentínsk goðsögn fallin frá FIFA: Örflagan sýnir enga snertingu við vírinn Maður dagsins á HM: Öldungar á rassinum og nærbuxur Kim Kardashian Sveindís og stöllur unnu toppliðið Hökta áfram og mæta Englandi í undanúrslitum Bellingham sendi sára Norðmenn heim Boltinn í vír og Norðmenn segja algjört hneyksli að markið skyldi standa „Ástæðan fyrir því að það er talað um að hún sýni ekki nóg“ Héldu flugi eftir sigurinn á Íslandi og drottna yfir EM U19 Hissa á útspili Haalands „Frakkar eiga að óttast okkur“ Óðinn óstöðvandi í stórsigri Messi ræður sjálfur hvort hann taki vítin Klopp samþykkir að taka við Þýskalandi Ken Bates látinn Suður-Afríka syrgir landsliðsmann skömmu eftir HM Tindastóll mætti ekki til leiks Súrrealískt að spila golf með Trump Með Haaland á toppi vinsældalistans Maður dagsins á HM: Tveimur árum of seinn á veitingastaðinn Eiga Englendingar kryptónítið hans Haaland uppi í erminni? Segir að það þurfi að skipta oftar um gervigras á Íslandi Sér ekki eftir því að hafa valið Marokkó fram yfir Frakkland Segir að enska liðið verði að „losa um handbremsuna“ gegn Noregi Klopp um flugferðina þegar hann ætlaði að fá Mbappé til Liverpool Svíar setja ríginn til hliðar og segjast halda með Noregi Goðsögnin lætur Ancelotti heyra það: „Rífið samninginn hans strax“ Sjá meira