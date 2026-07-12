Fótbolti

Sjáðu Róbert Frosta tryggja GAIS dísætan sigur

Sindri Sverrisson skrifar
Róbert Frosti Þorkelsson var á skotskónum fyrir GAIS í dag.
Róbert Frosti Þorkelsson var á skotskónum fyrir GAIS í dag. GAIS

Hinn 20 ára Róbert Frosti Þorkelsson tryggði GAIS afar sætan sigur gegn Elfsborg, 1-0, í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.

Róbert Frosti skoraði markið snemma í seinni hálfleiknum þegar hann fékk sendingu inn í teig og gerði frábærlega í að taka við boltanum, snúa og koma honum í hægra hornið.

Þetta var annað mark Garðbæingsins í deildinni í sumar og afar mikilvægt því það kom GAIS upp fyrir Elfsborg, sem og fleiri lið, og í 4. sæti deildarinnar.

GAIS er með 19 stig eftir 13 leiki, stigi á eftir Häcken sem á leik til góða en nú stigi á undan Elfsborg.

Sænski boltinn

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