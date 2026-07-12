Innlent

Mælirinn segir 33 gráður

Bjarki Sigurðsson skrifar
Hér sjást gráðurnar þrjátíu og þrjár. Fréttamaður verður seint þekktur fyrir ljósmyndahæfileika eða fyrir að þurrka reglulega af mælaborðinu.
Hér sjást gráðurnar þrjátíu og þrjár. Fréttamaður verður seint þekktur fyrir ljósmyndahæfileika eða fyrir að þurrka reglulega af mælaborðinu. Vísir/Bjarki

Hitabylgjan á Austurlandi náði hámarki um hádegisbilið þegar hiti mældist 27 gráður á nokkrum stöðum. Áfram verður besta veðrið á Austurlandi næstu daga, þó ekki jafn gott og í dag. Fréttamanni brá þegar hann leit á hitamælinn í bílnum og á honum stóð að úti væru 33 gráður. 

Ferðavagnar hafa verið á fleygiferð um götur Egilsstaða í dag þar sem ferðalangar eru ýmist að koma sér aftur heim eftir heita helgi fyrir austan eða að mæta á svæðið, enda von á ágætis veðri næstu daga. 

Það má láta sig dreyma

Undirritaður er á Egilsstöðum og brá í brún þegar litið var á hitamælinn í bílnum um hádegisbilið. Á mælinum stóð að úti væru 33 gráður. 

„33 gráður? Það er alltaf gott að láta sig dreyma,“ sagði Marcel de Vries, veðurfræðingur hjá Veðurstofunni, þegar hitatölurnar voru bornar undir hann. „Raunverulegur lofthiti er 21.“ 

Það var skýjað en sjóðandi heitt á Egilsstöðum í dag. Vísir/Bjarki

Marcel bætti við að líklegast hefði bíllinn setið í sólinni, sem var rétt hjá honum. 

Áfram fínasta veður

Hiti náði mest 27 gráðum á Egilsstöðum og fleiri stöðum á Austurlandi. Spárnar gera ekki ráð fyrir svo heitum degi seinna í vikunni þó svo að hiti verði um og yfir tuttugu gráðum.

„Besta veðrið verður enn næstu daga á Austurlandi. Það gæti komið smá rigning á morgun, sérstaklega seinni partinn og annað kvöld. Það verður skýjað og dálítil rigning. Í fínasta lagi, en ekki eins og í dag. 27 stig á nokkrum stöðum í dag, en á morgun má búast við 22 gráðum,“ segir Marcel.

Svona er veðurkortið fyrir hádegið á þriðjudaginn. Rigning á Vestur- og Suðvesturlandi en blíða fyrir austan.

Á myndunum í fréttinni má sjá að það er ansi grátt yfir öllu. Einhverjir hafa slegið því upp að um svokallað hitamistur sé að ræða en Marcel er ekki sammála því.

„Það er hvasst á hálendinu, gul viðvörun á miðhálendinu vegna vinds. Þannig þetta er ryk og sandfok. Það er suðvestan átt og þetta streymir til norðausturs,“ segir Marcel.

Þetta er ekki neitt hitamistur heldur sandfok af hálendinu.Vísir/Bjarki
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