Mælirinn segir 33 gráður Bjarki Sigurðsson skrifar 12. júlí 2026 15:44 Hér sjást gráðurnar þrjátíu og þrjár. Fréttamaður verður seint þekktur fyrir ljósmyndahæfileika eða fyrir að þurrka reglulega af mælaborðinu. Vísir/Bjarki Hitabylgjan á Austurlandi náði hámarki um hádegisbilið þegar hiti mældist 27 gráður á nokkrum stöðum. Áfram verður besta veðrið á Austurlandi næstu daga, þó ekki jafn gott og í dag. Fréttamanni brá þegar hann leit á hitamælinn í bílnum og á honum stóð að úti væru 33 gráður. Ferðavagnar hafa verið á fleygiferð um götur Egilsstaða í dag þar sem ferðalangar eru ýmist að koma sér aftur heim eftir heita helgi fyrir austan eða að mæta á svæðið, enda von á ágætis veðri næstu daga. Það má láta sig dreyma Undirritaður er á Egilsstöðum og brá í brún þegar litið var á hitamælinn í bílnum um hádegisbilið. Á mælinum stóð að úti væru 33 gráður. „33 gráður? Það er alltaf gott að láta sig dreyma,“ sagði Marcel de Vries, veðurfræðingur hjá Veðurstofunni, þegar hitatölurnar voru bornar undir hann. „Raunverulegur lofthiti er 21.“ Það var skýjað en sjóðandi heitt á Egilsstöðum í dag. Vísir/Bjarki Marcel bætti við að líklegast hefði bíllinn setið í sólinni, sem var rétt hjá honum. Áfram fínasta veður Hiti náði mest 27 gráðum á Egilsstöðum og fleiri stöðum á Austurlandi. Spárnar gera ekki ráð fyrir svo heitum degi seinna í vikunni þó svo að hiti verði um og yfir tuttugu gráðum. „Besta veðrið verður enn næstu daga á Austurlandi. Það gæti komið smá rigning á morgun, sérstaklega seinni partinn og annað kvöld. Það verður skýjað og dálítil rigning. Í fínasta lagi, en ekki eins og í dag. 27 stig á nokkrum stöðum í dag, en á morgun má búast við 22 gráðum,“ segir Marcel. Svona er veðurkortið fyrir hádegið á þriðjudaginn. Rigning á Vestur- og Suðvesturlandi en blíða fyrir austan. Á myndunum í fréttinni má sjá að það er ansi grátt yfir öllu. Einhverjir hafa slegið því upp að um svokallað hitamistur sé að ræða en Marcel er ekki sammála því. „Það er hvasst á hálendinu, gul viðvörun á miðhálendinu vegna vinds. Þannig þetta er ryk og sandfok. Það er suðvestan átt og þetta streymir til norðausturs,“ segir Marcel. Þetta er ekki neitt hitamistur heldur sandfok af hálendinu.Vísir/Bjarki Veður Múlaþing Mest lesið Þrjú kynferðisbrot á tónleikasvæðinu til rannsóknar Innlent „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Innlent Gular viðvaranir og allt að tuttugu og sjö stig Veður Tveir látnir eftir að tveir hófu skothríð Erlent „Af og frá“ að Ísland framselji löggjafarvaldið með inngöngu Innlent Lindsey Graham er látinn Erlent „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Innlent Heilbrigðiseftirlitið ekki áður séð mengun í fjörunni við vinnslustöð Hvals Innlent Mælirinn segir 33 gráður Innlent Stutt í að beint flug til Kína fari í sölu Innlent Fleiri fréttir „Þetta er algjörlega óafsakanlegt hjá einu af ríkustu löndum í heimi“ Hvalur skaut up kollinum í Hólmavík Mælirinn segir 33 gráður „Af og frá“ að Ísland framselji löggjafarvaldið með inngöngu Atvinnulausum í byggingariðnaði fjölgar gríðarlega Þrjú kynferðisbrot á tónleikasvæðinu til rannsóknar Brotist inn og peningaskápur tekinn Þrír gistu í fangageymslu og töluvert um fölsuð skilríki Hitabylgjur, fullveldi og Megas Þrír handteknir grunaðir um líkamsárás Heilbrigðiseftirlitið ekki áður séð mengun í fjörunni við vinnslustöð Hvals Unnið að hrunvörnum við Holtsnúp Hluti af þriðja vinningi lenti á Íslandi Stutt í að beint flug til Kína fari í sölu Ríkissaksóknari telur að Margrét eigi ekki að fá að áfrýja til Landsréttar Túlka verði niðurstöðurnar af varfærni Breiðholtsbrú opin fyrir umferð Vonar að verslanir hafi lært af reynslunni Rannsaka kynferðisbrot og líkamsárás á Landsmóti Gefur engin fyrirheit um lækkun áfengisgjalda Kynferðisbrot á Hólum og gular viðvaranir Konan sem fannst meðvitundarlaus í tjaldi látin „Ef þú ætlar austur verður þú að fara norðurleiðina“ „Þetta mál er náttúrulega bara einn harmleikur“ Þrír handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt Erfitt að stöðva umfangsmikla sölu Var illa sofin og endaði á bíl úr gagnstæðri átt Hvað er best að gera þegar maður er bitinn? Bandero yfirgefur Íslandsmið vegna veikinda Hryðjuverkamálið, Landsmót hestamanna og neytendur „hafðir að fíflum“ með Lite-bjórum Sjá meira