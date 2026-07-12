Sektuðu í grennd við Símamótið

Lögreglan hefur verið með virkt eftirlit í Kópavogi þar sem Símamótið fer fram um helgina. Þó nokkrir hafa fengið sekt.
„Það er búið að vera svolítið eftirlit með umferð. Það hefur gengið ágætlega,“ segir Jón Þór Karlsson, lögreglufulltrúi hjá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
Líkt og sjá má á myndinni hér fyrir ofan voru margir bílar skildir eftir í íbúðagötum í grennd við mótsvæðið. Sjónarvottur segir að miðar hafi verið fastir við framrúður þó nokkurra, merki um að lögreglan hafi verið á ferðinni og sektað þá sem lögðu ólöglega.
Jón Þór segir að einnig hafi sérstaklega verið fylgst með öryggisbúnaði barna og hvort að börn sem væru ekki nógu hávaxin væru í framsætinu. Ekki sé um óhefðbundið eftirlit að ræða og hafi mestallt eftirlitið gengið vel.