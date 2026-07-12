Argentínumaðurinn Antonio Rattin, sem leiddi til þess að gul og rauð spjöld voru kynnt til sögunnar í fótbolta, er látinn 89 ára að aldri.
Fyrrverandi lið hans Boca Juniors tilkynnti um andlátið í gærkvöld, í aðdraganda landsleiks Argentínu og Sviss á HM, sem lauk með 3-1 sigri Argentínumanna.
Rattin spilaði allan sinn feril fyrir Boca, lék 382 leiki milli 1956 og 1970, hvar hann skoraði 28 mörk. Hann vann argentínska meistaratitilinn fjórum sinnum með liðinu.
Hann var argentínskur landsliðsmaður milli 1959 og 1969. Hans er helst minnst fyrir brottvísunar í tapi fyrir Englandi í 8-liða úrslitum á HM 1966.
Rattin neitaði að fara af velli þar sem hann sagðist ekki skilja þýska dómarann Rudolf Kreitlein, sem talaði ekki spænsku.
Þegar loks tókst að koma Rattin í skilningi um það að hann ætti að víkja af velli krumpaði hann saman enskan hornfánann og settist á rauðan dregil sem frátekinn var yfir Elísabetu drottningu, til að mótmæla dómnum.
„Þegar ég kom að horninu, krumpaði ég saman ég enska fánann og móðgaði þá. Svo fór ég að teppinu sem drottningin notaði til að komast inn á völlinn og sat þar í um fimm mínútur. Það var mjög notalegt rautt teppi,“ sagði Rattin um atvikið árum síðar.
Alþjóðaknattspyrnusambandið FIFA kynnti til sögunnar gul og rauð spjöld á næsta heimsmeistaramóti árið 1970 til að forðast samskiptavanda milli dómara og leikmanna frá mismunandi löndum.
Eftir að hafa hætt sem leikmaður, var Rattin stuttlega þjálfari Boca áður en hann sneri sér að stjórnmálum.