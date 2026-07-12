Mikill erill var á öðru kvöldi Kótilettunnar sem haldin var á Selfossi í gær en þrír voru vistaðir í fangageymslu í tenglsum við hátíðarhöldin að sögn lögreglu. Kvöldið hafi þó gengið þokkalega vel miðað við mannmergð.
„Það voru náttúrulega bara eins og alltaf einhverjir pústrar og kýtingur inni á svæðinu sjálfu,“ segir Bryndís Jóhannesdóttir, aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á Suðurlandi.
Þrír hafi gist í fangaklefa í nótt, einn fyrir ölvun, óspektir og árás á lögreglumann og tveir fyrir meiriháttar eignarspjöll á bíl. Mikill lögregluviðbúnaður og erill hafi verið á svæðinu en öll mál hafi verið leyst þokkalega vel. „Það er auðvitað alltaf eitthvað þegar fólk er að skemmta sér,“ segir Bryndís.
Einn til viðbótar hafi gist í fangaklefa en það atvik hafi ekki tengst hátíðarhöldum Kótilettunnar.
Brynja segir „mjög mikið“ af fölsuðum skilríkjum eða persónuskilríkjum annarra handlögð frá fólki sem var undir aldri.
„Þau [skilríkin] eru gerð upptæk og við vorum með sérstakt samfélagslögguteymi sem var að vinna með Barnavernd. Þá var farið með einstaklingana og af svæðinu og hringt í foreldra.“ Ekki hafi borið á góma meiri unglingadrykkju umfram almenna ölvun á svæðinu þrátt fyrir „töluvert af fólki sem var að nota fölsuð skilríki,“ segir Bryndís.
Búist sé við þungri umferð núna í dag, sér í lagi á milli tíu og tvö, og fólk verði látið blása í áfengismæli á leið sinni úr bænum. Flestir hafi gist á tjaldsvæðinu á Selfossi í nótt og leggi bráðum af stað til síns heima. „Umferðin er ekki orðin þung eins og er en fólk fer að tygja sig, það er suddi hérna þannig ég held að enginn nenni að vera lengi blautur í tjaldi.“
Fréttin hefur verið uppfærð.